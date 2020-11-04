Стало відомо, скільки нині "слуг народу" лікуються від COVID-19

Напередодні про інфікування коронавірусом повідомили депутати від "Слуги народу" Олександр Завітневич та Єлизавета Ясько

Напередодні про інфікування коронавірусом повідомили депутати від "Слуги народу" Олександр Завітневич та Єлизавета Ясько

Про це поінформував голова фракції "СН" Давид Арахамія на брифінгу під будівлею Конституційного Суду, інформує RegioNews.

"У нас станом на зараз 19 COVID-захворювань тільки в нашій фракції", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, напередодні народний депутат від "Слуги народу" і голова української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Єлизавета Ясько заявила, що захворіла на COVID-19.

Також стало відомо, що голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич отримав позитивний тест на COVID-19.