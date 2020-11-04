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04 листопада 2020, 11:07 68

Стало відомо, скільки нині "слуг народу" лікуються від COVID-19

04 листопада 2020, 11:07 68
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Напередодні про інфікування коронавірусом повідомили депутати від "Слуги народу" Олександр Завітневич та Єлизавета Ясько
Напередодні про інфікування коронавірусом повідомили депутати від "Слуги народу" Олександр Завітневич та Єлизавета Ясько
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Наразі 19 народних депутатів із парламентської фракції партії "Слуга народу" хворіють на COVID-19.

Про це поінформував голова фракції "СН" Давид Арахамія на брифінгу під будівлею Конституційного Суду, інформує RegioNews.

"У нас станом на зараз 19 COVID-захворювань тільки в нашій фракції", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, напередодні народний депутат від "Слуги народу" і голова української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Єлизавета Ясько заявила, що захворіла на COVID-19.

Також стало відомо, що голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич отримав позитивний тест на COVID-19.

коронавірус Слуга народа нардеп
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