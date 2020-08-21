Зеленський заявив, що його син перехворів коронавірусом

Він сказав, що діти переносять вірус "більш-менш нормально”

Він сказав, що діти переносять вірус "більш-менш нормально”

Фото: Facebook

Про це заявив президент Зеленський під час робочої поїздки в Миколаївську область, передає RegioNews.

Захворіла моя дружина і син, до речі, теж. Вони разом лікувалися в лікарні. Якщо діти переносять це як діти – більш-менш нормально, тільки температура, то дорослі переносять цю хворобу дуже складно", – сказав він.

Зеленський додав, що ніхто не боїться вірусу, поки хтось не захворіє в його родині, і зазначив, що хвороба виснажує повністю упродовж трьох тижнів.

На початку другого тижня у людей відчуття, що вони вмирають, дуже погано”, - сказав президент.

Нагадаємо, у червні президент Володимир Зеленський заявив, що хотів інфікуватися коронавірусом.

12 червня стало відомо, що дружина президента Олена Зеленська отримала позитивний тест на COVID-19. Президент Володимир Зеленський перейшов на особливий режим роботи у зв’язку з виявленням коронавірусу у його дружини Олени.