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21 серпня 2020, 11:31 4

Зеленський заявив, що його син перехворів коронавірусом

21 серпня 2020, 11:31 4
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Він сказав, що діти переносять вірус "більш-менш нормально”
Він сказав, що діти переносять вірус "більш-менш нормально”
Фото: Facebook
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Син президента Володимира Зеленського Кирило перехворів на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це заявив президент Зеленський під час робочої поїздки в Миколаївську область, передає RegioNews.

Захворіла моя дружина і син, до речі, теж. Вони разом лікувалися в лікарні. Якщо діти переносять це як діти – більш-менш нормально, тільки температура, то дорослі переносять цю хворобу дуже складно", – сказав він.

Зеленський додав, що ніхто не боїться вірусу, поки хтось не захворіє в його родині, і зазначив, що хвороба виснажує повністю упродовж трьох тижнів.

На початку другого тижня у людей відчуття, що вони вмирають, дуже погано”, - сказав президент.

Нагадаємо, у червні президент Володимир Зеленський заявив, що хотів інфікуватися коронавірусом.

12 червня стало відомо, що дружина президента Олена Зеленська отримала позитивний тест на COVID-19. Президент Володимир Зеленський перейшов на особливий режим роботи у зв’язку з виявленням коронавірусу у його дружини Олени.

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