Нардепи хочуть створити штаб по боротьбі з COVID-19 на чолі з Зеленським

Раніше проєкт постанови підписали голови фракцій

Раніше проєкт постанови підписали голови фракцій

Офіс президента

В Україні можуть створити штаб по боротьбі з COVID-19 на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Відповідний проєкт постанови №4228 внесли до Верховної Ради.

Про це інформує RegioNews з посиланням на дані на сайті парламенту.

У ході погоджувальної ради в понеділок, 19 жовтня, парламентарії домовилися розглянути документ у вівторок. Раніше проєкт постанови підписали багато голів фракцій.

Документ передбачає:

створення очолюваного президентом штабу боротьби з вірусом;

масове тестування на коронавірус;

збільшення потужностей лабораторій;

перепрофілювання лікарень під відділення для лікування коронавірусу.

Також планується ввести в дію єдину всеукраїнську багатоканальну телефонну лінію для українців, що мають симптоми або хворіють на коронавірусну хворобу для проведення безкоштовного тестування та надання невідкладної допомоги.

Крім того, пропонується створити за регіональним розподілом необхідну кількість мобільних бригад для забору у пацієнтів біологічного матеріалу за місцем проживання та його транспортування у лабораторію.

Раніше повідомлялося, що 20 жовтня під час засідання Верховної Ради депутати заслухають традиційне щорічне послання від президента України Володимира Зеленського.