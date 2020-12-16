09:02  16 грудня
Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 10 622 нових випадків
11:49  16 грудня
Рада відправила у відставку голову Мінветеранів Бессараба
08:12  16 грудня
На Донбасі знову неспокійно: бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню
UA | RU
UA | RU
16 грудня 2020, 09:02 8

Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 10 622 нових випадків

16 грудня 2020, 09:02 8
Читайте также на русском языке
Було зафіксовано 264 летальні випадки
Було зафіксовано 264 летальні випадки
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за 15 грудня COVID-19 виявили у 10 622 людей, були госпіталізовані 3 242 хворих, 12 549 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

10 622 нових випадку COVID-19 зафіксовано в Україні за станом на 16 грудня. Зокрема, захворіли 501 дитина і 579 медпрацівників", - повідомив міністр.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях.

Всього за добу проведено 63 445 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 40 740, методом ІФА - 22 705.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 919 704 особи;
  • одужало – 535 417 осіб;
  • летальних випадків – 15 744;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 125 389.

Нагадаємо, в Україні за 14 грудня COVID-19 виявили у 8416 осіб.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

карантин коронавірус пандемія інфекції МОЗ
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
Зміни в уряді: хто з міністрів - головні кандидати на виліт
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Хмельницьку облраду
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Ігор Попов
Всі блоги »