Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 10 622 нових випадків

Було зафіксовано 264 летальні випадки

Було зафіксовано 264 летальні випадки

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 15 грудня COVID-19 виявили у 10 622 людей, були госпіталізовані 3 242 хворих, 12 549 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

10 622 нових випадку COVID-19 зафіксовано в Україні за станом на 16 грудня. Зокрема, захворіли 501 дитина і 579 медпрацівників", - повідомив міністр.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях.

Всього за добу проведено 63 445 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 40 740, методом ІФА - 22 705.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 919 704 особи;

одужало – 535 417 осіб;

летальних випадків – 15 744;

проведено ПЛР-тестувань – 5 125 389.

Нагадаємо, в Україні за 14 грудня COVID-19 виявили у 8416 осіб.

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