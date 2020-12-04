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04 грудня 2020, 18:38 213

Перелік обмежень під час локдауну Кабмін оприлюднить 9 грудня - Шмигаль

04 грудня 2020, 18:38 213
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При розробленні посилених карантинних заходів Уряд врахує пропозиції мерів та голів ОДА
При розробленні посилених карантинних заходів Уряд врахує пропозиції мерів та голів ОДА
Фото: Кабмін
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Кабінет Міністрів оприлюднить заплановані заходи посилення карантину під час засідання 9 грудня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-наради з міськими головами щодо ситуації з поширенням COVID-19 на території України, передає RegioNews.

У зустрічі також взяли участь керівництво Міністерства охорони здоров’я та інші представники Уряду.

Прем’єр-міністр розповів, що уряд розробляє перелік можливих протиепідемічних обмежень, зокрема, враховуючи відповіді та пропозиції, які в опитуванні надали голови міст та обласних державних адміністрацій.

Він зазначив, що мери міст та голови ОДА дійшли згоди щодо обмеження на час посиленого карантину діяльності дискотек і нічних клубів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля, хостелів.

Також понад 90% підтримують обмеження в роботі святкових ярмарків, ТРЦ, ресторанів, кінотеатрів і театрів.

Повний перелік вже узгоджених заходів ми оприлюднимо під час засідання Кабінету Міністрів наступної середи, 9 грудня”, — сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр нагадав, що на період дії карантину в Україні продовжує діяти мораторій на перевірки бізнесу контролюючими органами.

Важливо, що всі перевірки бізнесу на цей час, зокрема Державною податковою службою та іншими контролюючими органами, заборонені. Можуть здійснювати лише перевірки на дотримання протиепідемічних заходів”, — підсумував глава уряду.

Нагадаємо, Шмигаль розповів про програми підтримки бізнесу і людей на карантині.

25 листопада Кабмін провів опитування серед мерів міст з приводу карантину.

коронавірус Кабмін карантин Деніс Шмигаль локдаун
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