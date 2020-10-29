В Україні знову по-новому лікуватимуть COVID-хворих: МОЗ змінив стандарти
Йдеться про критерії, при яких завершується амбулаторне лікування
Йдеться про критерії, при яких завершується амбулаторне лікування
У нашій державі знову змінили стандарти надання медичної допомоги хворим на COVID-19. На цей раз йтиметься про критерії, при яких завершується амбулаторне лікування.
Як пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна", про це на онлайн-конференції заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
За його словами, амбулаторне лікування завершується за наявності одного з трьох критеріїв:
- Відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом трьох днів, починаючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження. При цьому не потрібно проводити додатково ІФА або ПЛР-тестування;
- Відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом трьох днів, починаючи з 10 дня з дати забору матеріалу при позитивному ПЛР-дослідженні. Також не потрібно повторно проводити дослідження;
- Відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання за умови отримання одного негативного результату методом ПЛР.
Він також додав, що всі ці критерії є рівноцінними.
Відомо, що амбулаторне лікування проводиться вдома або при відвідуванні пацієнтами лікувального закладу самостійно без госпіталізації.
Нагадаємо, 20 жовтня парламент підтримав створення штабу з боротьби із коронавірусом на чолі з президентом Володимиром Зеленським.
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Проліт глав ОДА повз мерські крісла. Чому програли Кучер, Борзов та Коваль
Вибори у Маріуполі: чому чутки про проросійський реванш виглядають надто перебільшеними