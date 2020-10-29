В Україні знову по-новому лікуватимуть COVID-хворих: МОЗ змінив стандарти

Йдеться про критерії, при яких завершується амбулаторне лікування

Йдеться про критерії, при яких завершується амбулаторне лікування

Фото: МОЗ

У нашій державі знову змінили стандарти надання медичної допомоги хворим на COVID-19. На цей раз йтиметься про критерії, при яких завершується амбулаторне лікування.

Як пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна", про це на онлайн-конференції заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, амбулаторне лікування завершується за наявності одного з трьох критеріїв:

Відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом трьох днів, починаючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження. При цьому не потрібно проводити додатково ІФА або ПЛР-тестування; Відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом трьох днів, починаючи з 10 дня з дати забору матеріалу при позитивному ПЛР-дослідженні. Також не потрібно повторно проводити дослідження; Відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання за умови отримання одного негативного результату методом ПЛР.

Він також додав, що всі ці критерії є рівноцінними.

Відомо, що амбулаторне лікування проводиться вдома або при відвідуванні пацієнтами лікувального закладу самостійно без госпіталізації.

Нагадаємо, 20 жовтня парламент підтримав створення штабу з боротьби із коронавірусом на чолі з президентом Володимиром Зеленським.