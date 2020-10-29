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29 жовтня 2020, 17:05 5

В Україні знову по-новому лікуватимуть COVID-хворих: МОЗ змінив стандарти

29 жовтня 2020, 17:05 5
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Йдеться про критерії, при яких завершується амбулаторне лікування
Йдеться про критерії, при яких завершується амбулаторне лікування
Фото: МОЗ
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У нашій державі знову змінили стандарти надання медичної допомоги хворим на COVID-19. На цей раз йтиметься про критерії, при яких завершується амбулаторне лікування.

Як пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна", про це на онлайн-конференції заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, амбулаторне лікування завершується за наявності одного з трьох критеріїв:

  1. Відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом трьох днів, починаючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження. При цьому не потрібно проводити додатково ІФА або ПЛР-тестування;
  2. Відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом трьох днів, починаючи з 10 дня з дати забору матеріалу при позитивному ПЛР-дослідженні. Також не потрібно повторно проводити дослідження;
  3. Відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання за умови отримання одного негативного результату методом ПЛР.

Він також додав, що всі ці критерії є рівноцінними.

Відомо, що амбулаторне лікування проводиться вдома або при відвідуванні пацієнтами лікувального закладу самостійно без госпіталізації.

Нагадаємо, 20 жовтня парламент підтримав створення штабу з боротьби із коронавірусом на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

коронавірус Україна хвороба МОЗ лікування
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