У МОЗ назвали регіони із найвищою завантаженістю COVID-лікарень
Станом на 8 грудня в Україні завантаженість лікарень за останні 5 днів становить 49,6%, у Києві — 42,1%.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Висока завантаженість COVID-лікарень спостерігається у Миколаївській (71,6%) Чернігівській (65,1%), Черкаській (61%), Одеській (60,9%), Львівській (58%), Закарпатській (57,4%) областях.
Найвищий показник захворюваності на COVID-19 спостерігається у Києві, а також в Запорізькій, Сумській та Черкаській областях.
Так, у Сумській області показник захворюваності упродовж 14 днів становить 941,5 на 100 тис. населення, у Запорізькій 752,6, у Черкаській - 747,8.
Високий рівень захворюваності у Київській (687,6), Миколаївській (542,6), Чернігівській (628,1) Одеській (593,4) областях.
У Києві цей показник становить 714, а середній по Україні - 485,2 на 100 тис. населення.
Нагадаємо, в Україні за добу виявили більше 10 тисяч нових хворих COVID-19.
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