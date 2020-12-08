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08 грудня 2020, 11:56 9

У МОЗ назвали регіони із найвищою завантаженістю COVID-лікарень

08 грудня 2020, 11:56 9
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Найвищий показник захворюваності на COVID-19 спостерігається у Києві
Найвищий показник захворюваності на COVID-19 спостерігається у Києві
Фото: flickr
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Станом на 8 грудня в Україні завантаженість лікарень за останні 5 днів становить 49,6%, у Києві — 42,1%.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Висока завантаженість COVID-лікарень спостерігається у Миколаївській (71,6%) Чернігівській (65,1%), Черкаській (61%), Одеській (60,9%), Львівській (58%), Закарпатській (57,4%) областях.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 спостерігається у Києві, а також в Запорізькій, Сумській та Черкаській областях.

Так, у Сумській області показник захворюваності упродовж 14 днів становить 941,5 на 100 тис. населення, у Запорізькій 752,6, у Черкаській - 747,8.

Високий рівень захворюваності у Київській (687,6), Миколаївській (542,6), Чернігівській (628,1) Одеській (593,4) областях.

У Києві цей показник становить 714, а середній по Україні - 485,2 на 100 тис. населення.

Нагадаємо, в Україні за добу виявили більше 10 тисяч нових хворих COVID-19.

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коронавірус Україна МОЗ лікарні регіони
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