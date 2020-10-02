У глави "Нафтогазу” Коболєва підтвердили COVID-19

Діагноз підтвердився після відрядження

Діагноз підтвердився після відрядження

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

З деталей: вчора прилетів з відрядження, здав тест, до результату ніде не з'являвся. Позитивний результат отримав годину назад, попередив усіх, з ким контактував", - повідомив Коболєв.

Він додав, що почуває себе добре, а всі зустрічі та інтерв'ю переніс в онлайн. Коболєв також уточнив, що менеджмент і співробітники "Нафтогазу" перебувають на дистанційній роботі ще з березня.

На час самоізоляції його обов'язки буде виконувати Сергій Перелома.

Черговий COVID-антирекорд в Україні і я, на жаль, частина цієї статистики. Як говорили епідеміологи, колективний імунітет сформується, коли 70% суспільства перенесуть хворобу. Тому ми були готові до цієї реальності - і як компанія, і я особисто", - додав Коболєв.

Нагадаємо, лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко захворів на COVID-19, наявність хвороби вдалося встановити не відразу.