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13 жовтня 2020, 16:45 8

В Україні продовжать карантин до кінця року, - Шмигаль

13 жовтня 2020, 16:45 8
Читайте также на русском языке
За словами прем'єра, це потрібний крок, щоб гарантувати більш безпечне середовище для українців
За словами прем'єра, це потрібний крок, щоб гарантувати більш безпечне середовище для українців
Фото з відкритих джерел
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд продовжить карантин в Україні до кінця року. Також в постанову про карантинні обмеження внесуть зміни.

Про це він заявив на засіданні уряду, інформує RegioNews.

Шмигаль зазначив, що це найбільш дієвий механізм для запобігання поширення коронавірусу.

"Уряд сьогодні продовжить дію адаптивного карантину до кінця року. Це потрібний крок, щоб гарантувати більш безпечне середовище для українців", - заявив він.

Нагадаємо, 9 жовтня в Україні оновили карантинні зони: Суми і Канів стали "червоними", Київ – "помаранчевим".

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коронавірус Україна карантин влада прем'єр
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