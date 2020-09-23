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23 вересня 2020, 16:02 8

МОЗ внесло зміни до стандарту госпіталізації пацієнтів з COVID-19

23 вересня 2020, 16:02 8
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Обов'язкова госпіталізація необхідна людям з певних груп ризику
Обов'язкова госпіталізація необхідна людям з певних груп ризику
Фото: flickr
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Міністерство охорони здоров'я України оновило стандарти госпіталізації пацієнтів із COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні МОЗ у Facebook, передає RegioNews.

Таким чином, обов'язковій госпіталізації підлягають хворі на COVID-19, які мають:

  • онкологічні захворювання;
  • ниркову недостатність;
  • цереброваскулярні захворювання в стадії декомпенсації;
  • патології дихальної та серцево-судинної систем;
  • тяжку артеріальну гіпертензію;
  • декомпенсований цукровий діабет;
  • важкі алергічні хвороби;
  • імуносупресивні стани;
  • аутоімунні захворювання.

Нагадаємо, в Україні за добу виявили близько 3,5 тисячі хворих COVID-19, найбільше випадків у Києві, Харківській, Тернопільській та Одеській областях.

МОЗ коронавірус ушпиталення правила лікування
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