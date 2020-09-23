МОЗ внесло зміни до стандарту госпіталізації пацієнтів з COVID-19

Обов'язкова госпіталізація необхідна людям з певних груп ризику

Обов'язкова госпіталізація необхідна людям з певних груп ризику

Фото: flickr

Про це йдеться в повідомленні МОЗ у Facebook, передає RegioNews.

Таким чином, обов'язковій госпіталізації підлягають хворі на COVID-19, які мають:

онкологічні захворювання;

ниркову недостатність;

цереброваскулярні захворювання в стадії декомпенсації;

патології дихальної та серцево-судинної систем;

тяжку артеріальну гіпертензію;

декомпенсований цукровий діабет;

важкі алергічні хвороби;

імуносупресивні стани;

аутоімунні захворювання.

Нагадаємо, в Україні за добу виявили близько 3,5 тисячі хворих COVID-19, найбільше випадків у Києві, Харківській, Тернопільській та Одеській областях.