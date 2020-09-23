МОЗ внесло зміни до стандарту госпіталізації пацієнтів з COVID-19
Обов'язкова госпіталізація необхідна людям з певних груп ризику
Обов'язкова госпіталізація необхідна людям з певних груп ризику
Міністерство охорони здоров'я України оновило стандарти госпіталізації пацієнтів із COVID-19.
Про це йдеться в повідомленні МОЗ у Facebook, передає RegioNews.
Таким чином, обов'язковій госпіталізації підлягають хворі на COVID-19, які мають:
- онкологічні захворювання;
- ниркову недостатність;
- цереброваскулярні захворювання в стадії декомпенсації;
- патології дихальної та серцево-судинної систем;
- тяжку артеріальну гіпертензію;
- декомпенсований цукровий діабет;
- важкі алергічні хвороби;
- імуносупресивні стани;
- аутоімунні захворювання.
Нагадаємо, в Україні за добу виявили близько 3,5 тисячі хворих COVID-19, найбільше випадків у Києві, Харківській, Тернопільській та Одеській областях.
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