У Тернополі вирішили не вводити карантин вихідного дня
У місті не будуть запроваджувати додаткові обмеження
У місті не будуть запроваджувати додаткові обмеження
Влада Тернополя вирішила, що не буде запроваджувати в місті карантин вихідного дня, оскільки вважає, що “ці обмеження знищать економіку міста”.
Про це під час брифінгу заявив мер Тернополя Сергій Надал, передає RegioNews.
У Тернополі не будуть вводитися якісь додаткові обмеження у зв’язку із прийнятим рішенням уряду про карантин вихідного дня”, - сказав Надал.
Він додав, що міська влада вже провела консультації з експертами.
Чому ці обмеження не будуть вводитись? По-перше, це, на думку медиків, не вплине суттєво на зменшення хворих. Наступне, якщо такі обмеження ввести, це просто знищить економіку міста", - заявив мер.
Нагадаємо, 12 листопада повідомлялось, що мер Тернополя ще не вирішив, чи буде закривати місто на карантин.
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