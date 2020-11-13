У Тернополі вирішили не вводити карантин вихідного дня

У місті не будуть запроваджувати додаткові обмеження

У місті не будуть запроваджувати додаткові обмеження

Фото: flickr

Влада Тернополя вирішила, що не буде запроваджувати в місті карантин вихідного дня, оскільки вважає, що “ці обмеження знищать економіку міста”.

Про це під час брифінгу заявив мер Тернополя Сергій Надал, передає RegioNews.

У Тернополі не будуть вводитися якісь додаткові обмеження у зв’язку із прийнятим рішенням уряду про карантин вихідного дня”, - сказав Надал.

Він додав, що міська влада вже провела консультації з експертами.

Чому ці обмеження не будуть вводитись? По-перше, це, на думку медиків, не вплине суттєво на зменшення хворих. Наступне, якщо такі обмеження ввести, це просто знищить економіку міста", - заявив мер.

Нагадаємо, 12 листопада повідомлялось, що мер Тернополя ще не вирішив, чи буде закривати місто на карантин.