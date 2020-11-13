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13 листопада 2020, 14:42 82

У Тернополі вирішили не вводити карантин вихідного дня

13 листопада 2020, 14:42 82
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У місті не будуть запроваджувати додаткові обмеження
У місті не будуть запроваджувати додаткові обмеження
Фото: flickr
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Влада Тернополя вирішила, що не буде запроваджувати в місті карантин вихідного дня, оскільки вважає, що “ці обмеження знищать економіку міста”.

Про це під час брифінгу заявив мер Тернополя Сергій Надал, передає RegioNews.

У Тернополі не будуть вводитися якісь додаткові обмеження у зв’язку із прийнятим рішенням уряду про карантин вихідного дня”, - сказав Надал.

Він додав, що міська влада вже провела консультації з експертами.

Чому ці обмеження не будуть вводитись? По-перше, це, на думку медиків, не вплине суттєво на зменшення хворих. Наступне, якщо такі обмеження ввести, це просто знищить економіку міста", - заявив мер.

Нагадаємо, 12 листопада повідомлялось, що мер Тернополя ще не вирішив, чи буде закривати місто на карантин.

Стали відомі результати виборів-2020 у Тернопільській області.

коронавірус карантин горсовет Тернопіль Сергій Надал
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