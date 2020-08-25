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25 серпня 2020, 20:31 6

Зеленський обговорив з рабинами України рішення закрити Умань для хасидів

25 серпня 2020, 20:31 6
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Україна суттєво обмежить паломництво хасидів цього року
Україна суттєво обмежить паломництво хасидів цього року
Фото: Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками іудейських релігійних організацій України і закликав рабинів допомогти уникнути масового скупчення людей під час святкування Рош га-Шана в Умані.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

За словами Зеленського, Україна розуміє важливість для хасидів святкування єврейського Нового року, однак епідемічна ситуація в Україні та Ізраїлі викликає велике занепокоєння.

Цього року через COVID-19 складна ситуація, з якою бореться зараз весь світ. Всі великі скупчення людей дають приріст інфікування в рази… Масове святкування Рош га-Шана призведе до колосального колапсу. Це буде колапс в Україні, потім це буде колапс в інших країнах”, – сказав Зеленський.

Він додав, що обговорив цю ситуацію із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і підтвердив, що Україна отримала від ізраїльської сторони прохання закрити Умань.

Він також попросив представників іудейських релігійних організацій України звернутися до єврейської громади із закликом уникати масового скупчення людей в Умані цього року.

Рабини, які взяли участь у зустрічі, зазначили, що розуміють ситуацію, яка склалася через поширення коронавірусу, та намагатимуться донести інформацію до вірян”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що мер Умані Олександр Цебрій, який запропонував заблокувати в'їзди в місто, щоб не пустити хасидів, приїхав у Київ під Офіс президента України.

Також мер Умані розповів, як провів ніч під ОП в очікуванні на Зеленського. Згодом Аваков заявив, що готовий ввести технічні обмеження на паломництво хасидів до Умані.

Також Ізраїль просить Україну заборонити паломництво хасидів до Умані.

коронавірус Володимир Зеленський Офіс президента Умань Нарада хасиди
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