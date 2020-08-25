Зеленський обговорив з рабинами України рішення закрити Умань для хасидів

Україна суттєво обмежить паломництво хасидів цього року

Україна суттєво обмежить паломництво хасидів цього року

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками іудейських релігійних організацій України і закликав рабинів допомогти уникнути масового скупчення людей під час святкування Рош га-Шана в Умані.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

За словами Зеленського, Україна розуміє важливість для хасидів святкування єврейського Нового року, однак епідемічна ситуація в Україні та Ізраїлі викликає велике занепокоєння.

Цього року через COVID-19 складна ситуація, з якою бореться зараз весь світ. Всі великі скупчення людей дають приріст інфікування в рази… Масове святкування Рош га-Шана призведе до колосального колапсу. Це буде колапс в Україні, потім це буде колапс в інших країнах”, – сказав Зеленський.

Він додав, що обговорив цю ситуацію із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і підтвердив, що Україна отримала від ізраїльської сторони прохання закрити Умань.

Він також попросив представників іудейських релігійних організацій України звернутися до єврейської громади із закликом уникати масового скупчення людей в Умані цього року.

Рабини, які взяли участь у зустрічі, зазначили, що розуміють ситуацію, яка склалася через поширення коронавірусу, та намагатимуться донести інформацію до вірян”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що мер Умані Олександр Цебрій, який запропонував заблокувати в'їзди в місто, щоб не пустити хасидів, приїхав у Київ під Офіс президента України.

Також мер Умані розповів, як провів ніч під ОП в очікуванні на Зеленського. Згодом Аваков заявив, що готовий ввести технічні обмеження на паломництво хасидів до Умані.

Також Ізраїль просить Україну заборонити паломництво хасидів до Умані.