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13 листопада 2020, 11:06 11

"Місцева влада на карантин не впливає": у Кабміні відповіли на відмову мерів виконувати розпорядження

13 листопада 2020, 11:06 11
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Постанова діє на території всієї країни
Постанова діє на території всієї країни
Фото: з відкритих джерел
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Міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов повідомив, що прийнята урядом постанова про заборону на роботу організацій у вихідні дні сьогодні вступає в силу, а місцева влада жодним чином не може вплинути на дане рішення.

Як передає RegioNews, про це Немчінов повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Таким чином, міністр прокоментував заяву мерів ряду міст, про те, що вони не будуть виконувати розпорядження центральної влади.

І вони не можуть впливати на ті сфери, на які вони не впливають", - заявив член Кабміну.

Олег Немчінов підкреслив, що урядова постанова діє на території всієї країни і воно не стосується діяльності місцевих органів влади.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів схвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. Мер Івано-Франківська виступив проти карантину вихідного дня і назвав цей захід "половинчастим рішенням".

Міський голова Львова Андрій Садовий розкритикував рішення уряду щодо запровадження в Україні карантину вихідного дня та заявив, що Львів відмовляється його виконувати.

Мер Миколаєва Сєнкевич також виступив проти запровадження карантину вихідного дня. Мер Черкас Бондаренко також заявив, що не буде запроваджувати карантин вихідного дня.

Кабмін міністр мер уряд Постанова указ
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