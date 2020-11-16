Шмигаль анонсував сім інструментів підтримки бізнесу під час карантину

Бізнес почне отримувати підтримку вже цього тижня

Бізнес почне отримувати підтримку вже цього тижня

Фото: Кабмін

Про це він повідомив під час онлайн-наради, передає RegioNews.

На сьогодні в нас є низка інструментів, які проявили себе навесні. Також ми працюємо над розробленням нових програм. У нас на сьогодні є до семи інструментів, якими ми будемо вже цього тижня підтримувати галузі, які страждають найбільше", - сказав прем'єр-міністр.

Він запевнив, що Кабінет міністрів зараз зосереджений на комунікації із галузями, щоб випрацювати механізми компенсації втрат.

У свою чергу головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, що жорсткий локдаун, який закриє країну на три тижні, сильно вдарить по економіці.

Коли ми говоримо про карантин вихідного дня, то в разі, якщо він виконуватиметься на 100%, це значно вплине на коефіцієнти приросту за тиждень. Коефіцієнт приросту за тиждень дасть змогу нам якомога довше тримати систему охорони здоров’я у повній готовності", - розповів Ляшко.

Нагадаємо, ефект від карантину вихідного дня буде через 2-3 тижня - Шмигаль.