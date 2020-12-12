На Covid-19 тестуватимуть усіх українців з ознаками ГРЗ

У МОЗ хочуть робити мільйон тестів на коронавірус за місяць

У МОЗ хочуть робити мільйон тестів на коронавірус за місяць

Фото з відкритих джерел

Усіх українців з ознаками гострих респіраторних вірусних захворювань будуть тестувати на COVID-19, а загальну кількість тестувань за місяць планують довести до одного мільйона.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров`я Максим Степанов, пише RegioNews.

Тепер будемо тестувати людей з будь-якими ознаками респіраторного захворювання, незалежно від того, чи відповідає симптоматика коронавірусній хворобі. Будь-які респіраторні захворювання - будуть проводити ПЛР-тести, щоб підтвердити чи спростувати діагноз COVID-19, - заявив міністр.

Степанов також підкреслив, що у міністерстві планують робити не менше, ніж 1 мільйон тестів на місяць, причому тестування для населення буде безкоштовним.

При цьому він зазначив, що йдеться не тільки про ПЛР-тести, а про швидкі тести.

Якщо швидкий тест підтвердить наявність захворювання – його результати потрібно буде перевірити ПЛР-тестом, тому що чутливість експрес-тестів менша за ПЛР. Якщо у людини підтвердять Covid-19, то тести робитимуть також усім контактним особам, - наголосив міністр.

Степанов додав, що українські лабораторії наразі не завантажені на 100% і зможуть наростити обсяги тестувань. Міністр розповів, що зменшилася кількість людей, які звертаються за тестуванням через мобільну бригаду, сімейних лікарів чи іншим способом.

Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максим Степанов за 12 грудня: МОЗ оновило стандарт надання медичної... Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Saturday, December 12, 2020

Нагадаємо, в Україні на ранок 12 грудня зафіксовано 12 811 нових випадків коронавірусної хвороби.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).