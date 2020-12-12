10:15  12 грудня
В Україні додалося ще майже 13 тисяч нових хворих на Covid-19
11:16  12 грудня
Україна отримає 300 мільйонів доларів від Світового банку
14:55  12 грудня
Степанов вважає бюджет медичної галузі на наступний рік недопустимо малим
UA | RU
UA | RU
12 грудня 2020, 12:45 23

На Covid-19 тестуватимуть усіх українців з ознаками ГРЗ

12 грудня 2020, 12:45 23
Читайте также на русском языке
У МОЗ хочуть робити мільйон тестів на коронавірус за місяць
У МОЗ хочуть робити мільйон тестів на коронавірус за місяць
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Усіх українців з ознаками гострих респіраторних вірусних захворювань будуть тестувати на COVID-19, а загальну кількість тестувань за місяць планують довести до одного мільйона.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров`я Максим Степанов, пише RegioNews.

Тепер будемо тестувати людей з будь-якими ознаками респіраторного захворювання, незалежно від того, чи відповідає симптоматика коронавірусній хворобі. Будь-які респіраторні захворювання - будуть проводити ПЛР-тести, щоб підтвердити чи спростувати діагноз COVID-19, - заявив міністр.

Степанов також підкреслив, що у міністерстві планують робити не менше, ніж 1 мільйон тестів на місяць, причому тестування для населення буде безкоштовним.

12.12.2020 Онлайн-брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції

Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою міністра охорони здоров’я України Максима Степанова

Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Friday, December 11, 2020

При цьому він зазначив, що йдеться не тільки про ПЛР-тести, а про швидкі тести.

Якщо швидкий тест підтвердить наявність захворювання – його результати потрібно буде перевірити ПЛР-тестом, тому що чутливість експрес-тестів менша за ПЛР. Якщо у людини підтвердять Covid-19, то тести робитимуть також усім контактним особам, - наголосив міністр.

Степанов додав, що українські лабораторії наразі не завантажені на 100% і зможуть наростити обсяги тестувань. Міністр розповів, що зменшилася кількість людей, які звертаються за тестуванням через мобільну бригаду, сімейних лікарів чи іншим способом.

Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максим Степанов за 12 грудня: МОЗ оновило стандарт надання медичної...

Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Saturday, December 12, 2020

Нагадаємо, в Україні на ранок 12 грудня зафіксовано 12 811 нових випадків коронавірусної хвороби.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

коронавірус українці COVID-19 Максим Степанов тести
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Україна отримає 300 мільйонів доларів від Світового банку
12 грудня 2020, 11:16
В Україні додалося ще майже 13 тисяч нових хворих на Covid-19
12 грудня 2020, 10:15
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
11 грудня 2020, 22:12
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Воскресити ДАБІ: Чернишов хоче взяти Зеленського змором і згорнути його реформу
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Львівську облраду
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ігор Попов
Анатолій Гриценко
Всі блоги »