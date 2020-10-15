Олександрівська лікарня столиці заповнена майже на 100% хворими коронавірусом - МОЗ

У лікарні з 430 ліжок для пацієнтів з COVID-19 зайняті 423

У лікарні з 430 ліжок для пацієнтів з COVID-19 зайняті 423

Фото: з відкритих джерел

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що у лікарнях нині перебувають 20 475 пацієнтів з COVID-19 і їхня кількість буде збільшуватися. В Олександрівській лікарні Києва зайнято 423 ліжкомісця із передбачених 430.

Про це він розповів на брифінгу, передає RegioNews.

За словами Степанова, Олександрівська клінічна лікарня у столиці, яка є однією з основних для лікування хворих на коронавірус, майже повністю заповнена.

Всього в лікарні відведено 430 ліжок для лікування хворих на COVID-19. На сьогоднішній ранок тут перебуває 423 людини, які лікуються від цієї хвороби. В тому числі, в реанімаційному відділенні з 55 ліжок 54 зайняті. Звичайно, майже 100% заповненійсть", - повідомив він.

Степанов зазначив, що протягом доби до медзакладів було госпіталізовано 679 людей.

За його словами, по країні для лікування хворих на COVID-19 загалом можна виділити до 52 тисяч ліжок.

У нас загалом є 52 тисячі ліжок, які ми можемо виділити під лікування хворих на COVID-19. На сьогодні у наших лікарнях перебуває 20 475 людей. Ця кількість збільшується. Вона буде збільшуватися, якщо ми не будемо дотримуватися правил", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, 14 жовтня коронавірус в Україні діагностували у 5 062 осіб, 73 пацієнти померли.

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