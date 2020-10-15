09:22  15 жовтня
Коронавірус в Україні не спадає: за добу понад 5 тисяч нових випадків
12:54  15 жовтня
Зеленський прибув з робочим візитом на Чернігівщину
08:13  15 жовтня
На Донбасі від початку доби зафіксували п'ять порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
15 жовтня 2020, 11:19 4

Олександрівська лікарня столиці заповнена майже на 100% хворими коронавірусом - МОЗ

15 жовтня 2020, 11:19 4
Читайте также на русском языке
У лікарні з 430 ліжок для пацієнтів з COVID-19 зайняті 423
У лікарні з 430 ліжок для пацієнтів з COVID-19 зайняті 423
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що у лікарнях нині перебувають 20 475 пацієнтів з COVID-19 і їхня кількість буде збільшуватися. В Олександрівській лікарні Києва зайнято 423 ліжкомісця із передбачених 430.

Про це він розповів на брифінгу, передає RegioNews.

За словами Степанова, Олександрівська клінічна лікарня у столиці, яка є однією з основних для лікування хворих на коронавірус, майже повністю заповнена.

Всього в лікарні відведено 430 ліжок для лікування хворих на COVID-19. На сьогоднішній ранок тут перебуває 423 людини, які лікуються від цієї хвороби. В тому числі, в реанімаційному відділенні з 55 ліжок 54 зайняті. Звичайно, майже 100% заповненійсть", - повідомив він.

Степанов зазначив, що протягом доби до медзакладів було госпіталізовано 679 людей.

За його словами, по країні для лікування хворих на COVID-19 загалом можна виділити до 52 тисяч ліжок.

У нас загалом є 52 тисячі ліжок, які ми можемо виділити під лікування хворих на COVID-19. На сьогодні у наших лікарнях перебуває 20 475 людей. Ця кількість збільшується. Вона буде збільшуватися, якщо ми не будемо дотримуватися правил", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, 14 жовтня коронавірус в Україні діагностували у 5 062 осіб, 73 пацієнти померли.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

коронавірус карантин лікарні пандемія лікування
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Нардепи, губернатори та олігархи: стати депутатами Львівської облради захотіли знакові люди
Тільки для обраних: кому і що винен Сухомлин
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Петро Олещук
Всі блоги »