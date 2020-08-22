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22 серпня 2020, 18:46 5

Ізраїль просить Україну заборонити паломництво хасидів до Умані

22 серпня 2020, 18:46 5
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Місто може стати епіцентром розповсюдження COVID-19
Фото: flickr
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Головний радник Ізраїлю з протидії коронавірусу Ронні Гамзу звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом заборонити цього року паломництво хасидів до Умані.

Про це повідомляє Reuters, передає RegioNews.

Очікується, що подібні збори в такі смутні часи викличуть масові випадки зараження туристів і місцевих українських жителів, що стане важким тягарем для місцевих медичних систем”, - вважає Гамзу.

Він додав, що ще тисячі повернуться і до Ізраїлю, де також поширять коронавірус.

Зазначається, що велика кількість вірян планують політ попри спільну Україно-Ізраїльську заяву із закликом до паломників скасувати поїздки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що мер Умані Олександр Цебрій, який запропонував заблокувати в'їзди в місто, щоб не пустити хасидів, приїхав у Київ під Офіс президента України.

Також мер Умані розповів, як провів ніч під ОП в очікуванні на Зеленського. Згодом Аваков заявив, що готовий ввести технічні обмеження на паломництво хасидів до Умані.

коронавірус Україна Черкаси Ізраїль Умань хасиди
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