Ізраїль просить Україну заборонити паломництво хасидів до Умані

Місто може стати епіцентром розповсюдження COVID-19

Місто може стати епіцентром розповсюдження COVID-19

Фото: flickr

Головний радник Ізраїлю з протидії коронавірусу Ронні Гамзу звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом заборонити цього року паломництво хасидів до Умані.

Про це повідомляє Reuters, передає RegioNews.

Очікується, що подібні збори в такі смутні часи викличуть масові випадки зараження туристів і місцевих українських жителів, що стане важким тягарем для місцевих медичних систем”, - вважає Гамзу.

Він додав, що ще тисячі повернуться і до Ізраїлю, де також поширять коронавірус.

Зазначається, що велика кількість вірян планують політ попри спільну Україно-Ізраїльську заяву із закликом до паломників скасувати поїздки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що мер Умані Олександр Цебрій, який запропонував заблокувати в'їзди в місто, щоб не пустити хасидів, приїхав у Київ під Офіс президента України.

Також мер Умані розповів, як провів ніч під ОП в очікуванні на Зеленського. Згодом Аваков заявив, що готовий ввести технічні обмеження на паломництво хасидів до Умані.