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22 жовтня 2020, 18:11 7

В Україні можуть ввести локдаун при 15 тисячах хворих на добу - Зеленський

22 жовтня 2020, 18:11 7
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Минулого місяця тотальний карантин обіцяли при 9,5 тисячах випадків
Фото: Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що повний локдаун в Україні можуть запровадити при 15 тисячах нових хворих COVID-19 на день.

Про це він розповів в інтерв'ю чотирьом українським телеканалам, передає RegioNews.

Місяць тому ми вважали, що при 9,5 тисячах захворілих на день наша медицина зупиниться – не буде вистачати ліжок в інфекційних лікарнях та медиків... На сьогодні міністр Степанов правий, що при 15 тисячах ми можемо ввести локдаун”, – заявив Зеленський.

Він додав, що жорсткий карантин повністю зупинить економіку України, і тому зараз його запровадження недоцільне, однак щодня відбувається активне переобладнання лікарень та забезпечення медиків.

На думку президента, одним із визначальних чинників є наявність лікарів, які зможуть надавати допомогу хворим на COVID-19.

Ми не можемо перепрофілювати всю медичну систему України під хворих на COVID-19. Не можуть мільйони лікарів несподівано з'явитися в Україні. Це велика проблема, і саме через це ми звертаємось до людей – ми розуміємо втомленість, але носіть, будь ласка, маски – не тільки для себе, але й для свого оточення”, - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський пообіцяв не відправляти українців знову на жорсткий карантин.

Україна Володимир Зеленський карантин заява економіка
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