17:15  17 листопада
Рада припинила повноваження нардепа від "Слуги народу” Андрійовича
16:51  17 листопада
Помер народний артист України Роман Віктюк
17:58  17 листопада
Окупанти на Донбасі вгатили по наших бійцях поблизу Новотроїцького, у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
17 листопада 2020, 15:41 3

Рада зобов'язала Кабмін своєчасно інформувати про карантинні обмеження

17 листопада 2020, 15:41 3
Читайте также на русском языке
Зокрема, йдеться про попередження щодо встановлення низки обмежень
Зокрема, йдеться про попередження щодо встановлення низки обмежень
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Верховна Рада зобов'язала Кабінет міністрів заздалегідь попереджати про введення карантину. Рада підтримала відповідний проєкт постанови №4320.

За документ проголосували 303 парламентарі, пише RegioNews.

Йдеться про наступні карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19, а саме про заборону:

  • регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському сполученні;
  • відвідування навчальних закладів здобувачами освіти;
  • прийому відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері культури;
  • прийому відвідувачів у кінотеатрах;
  • прийому відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе і т.п.);
  • прийому відвідувачів у торгово-розважальних центрах;
  • прийому відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення;
  • залишати місця свого проживання.

ВР рекомендує уряду вводити на відповідній території більше однієї з цих заборон виключно за умови оприлюднення такого рішення не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку їх дії.

Пропонується не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії двох і більше таких заходів внести в Раду проєкт закону про державну підтримку та пільги для населення і бізнесу, які будуть відчувати негативні наслідки у зв'язку з посиленням карантину.

Нагадаємо, сьогодні у Верховній Раді не знайшли голосів на підтримку рекомендації Кабінету міністрів скасувати карантин вихідного дня.

коронавірус Кабмін карантин Верховна Рада парламент
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Вибори у Мелітополі: хто керуватиме містом замість новообраного мера Федорова
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Кіровоградську облраду
Всі публікації »
Віктор Балога
Ігор Попов
Віктор Таран
Всі блоги »