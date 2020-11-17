Рада зобов'язала Кабмін своєчасно інформувати про карантинні обмеження

Зокрема, йдеться про попередження щодо встановлення низки обмежень

Зокрема, йдеться про попередження щодо встановлення низки обмежень

Фото з відкритих джерел

За документ проголосували 303 парламентарі, пише RegioNews.

Йдеться про наступні карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19, а саме про заборону:

регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському сполученні;

відвідування навчальних закладів здобувачами освіти;

прийому відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері культури;

прийому відвідувачів у кінотеатрах;

прийому відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе і т.п.);

прийому відвідувачів у торгово-розважальних центрах;

прийому відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення;

залишати місця свого проживання.

ВР рекомендує уряду вводити на відповідній території більше однієї з цих заборон виключно за умови оприлюднення такого рішення не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку їх дії.

Пропонується не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії двох і більше таких заходів внести в Раду проєкт закону про державну підтримку та пільги для населення і бізнесу, які будуть відчувати негативні наслідки у зв'язку з посиленням карантину.

Нагадаємо, сьогодні у Верховній Раді не знайшли голосів на підтримку рекомендації Кабінету міністрів скасувати карантин вихідного дня.