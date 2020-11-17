Рада зобов'язала Кабмін своєчасно інформувати про карантинні обмеження
Верховна Рада зобов'язала Кабінет міністрів заздалегідь попереджати про введення карантину. Рада підтримала відповідний проєкт постанови №4320.
За документ проголосували 303 парламентарі, пише RegioNews.
Йдеться про наступні карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19, а саме про заборону:
- регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському сполученні;
- відвідування навчальних закладів здобувачами освіти;
- прийому відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері культури;
- прийому відвідувачів у кінотеатрах;
- прийому відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе і т.п.);
- прийому відвідувачів у торгово-розважальних центрах;
- прийому відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення;
- залишати місця свого проживання.
ВР рекомендує уряду вводити на відповідній території більше однієї з цих заборон виключно за умови оприлюднення такого рішення не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку їх дії.
Пропонується не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії двох і більше таких заходів внести в Раду проєкт закону про державну підтримку та пільги для населення і бізнесу, які будуть відчувати негативні наслідки у зв'язку з посиленням карантину.
Нагадаємо, сьогодні у Верховній Раді не знайшли голосів на підтримку рекомендації Кабінету міністрів скасувати карантин вихідного дня.