На Харківщині виявили підпільний цех з виробництва ПЛР-тестів

Організатори підробляли документи про місце виготовлення продукції

Організатори підробляли документи про місце виготовлення продукції

У Харківській області працівники податкової служби виявили підпільний цех, де виготовляли тести на виявлення коронавірусу.

Про це повідомляє ГУ ДФС у Харківській області, передає RegioNews.

За даними слідства, готова продукція поставлялася до медичних закладів України через підставних осіб.

Цех належав групі мешканців Харкова. У супровідних документах на тести вони вказували легальні місця їх виготовлення.

На підставі ухвали суду проведено обшук за місцем незаконного виготовлення та зберігання продукції в результаті чого, виявлено та вилучено 200 тисяч одиниць готових наборів для тестування, а також сировину для виробництва біля 400 тисяч засобів для тестування на суму близько 12 мільйонів гривень", - повідомили в ДФС.

Нагадаємо, МОЗ буде по новому визначати індикатор заповненості ліжок пацієнтів з COVID-19.