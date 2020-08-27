14:51  27 серпня
Поліція відкрила чотири справи після візиту Зеленського в Дніпро
10:56  27 серпня
Справа Шеремета: з Кузьменко зняли електронний браслет
17:53  27 серпня
В зоні ООС порушень режиму "тиші” не виявлено - штаб
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2020, 18:08 2

На Харківщині виявили підпільний цех з виробництва ПЛР-тестів

27 серпня 2020, 18:08 2
Читайте также на русском языке
Організатори підробляли документи про місце виготовлення продукції
Організатори підробляли документи про місце виготовлення продукції
Читайте также
на русском языке

У Харківській області працівники податкової служби виявили підпільний цех, де виготовляли тести на виявлення коронавірусу.

Про це повідомляє ГУ ДФС у Харківській області, передає RegioNews.

За даними слідства, готова продукція поставлялася до медичних закладів України через підставних осіб.

Цех належав групі мешканців Харкова. У супровідних документах на тести вони вказували легальні місця їх виготовлення.

На підставі ухвали суду проведено обшук за місцем незаконного виготовлення та зберігання продукції в результаті чого, виявлено та вилучено 200 тисяч одиниць готових наборів для тестування, а також сировину для виробництва біля 400 тисяч засобів для тестування на суму близько 12 мільйонів гривень", - повідомили в ДФС.

Нагадаємо, МОЗ буде по новому визначати індикатор заповненості ліжок пацієнтів з COVID-19.

коронавірус злочин Харьків Харківська область тести
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Чернівцях знову запрацював громадський транспорт, але є обмеження
27 серпня 2020, 17:33
НАЗК внесло припис главі "Енергоатома" через перешкоджання перевірці
27 серпня 2020, 17:04
На Київщині можуть посилити карантин: в ОДА кажуть, що є передумови
27 серпня 2020, 16:52
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
Монополія ФОПів, або Кому належать автовокзали Буковини
Кампанія в Маріуполі: новий бренд на вітрині Ахметова
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »