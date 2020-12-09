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09 грудня 2020, 18:07 5

Стало відомо, на скільки вже спорожнів Фонд боротьби з COVID-19

09 грудня 2020, 18:07 5
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З коштів місцевих бюджетів витрачено 4,4 млрд грн на придбання товарів і послуг для запобігання поширенню коронавірусу
З коштів місцевих бюджетів витрачено 4,4 млрд грн на придбання товарів і послуг для запобігання поширенню коронавірусу
Рixabay
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З Фонду боротьби з COVID-19 використано вже 45,4 млрд грн. Такі дані станом на 7 грудня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

"Станом на 7 грудня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 використано 45,4 млрд грн. З них на охорону здоров’я використано 12 млрд грн з 23,8 млрд грн виділених коштів, або 50%", - вказано у повідомленні.

На закупівлю апаратів ШВЛ спрямовано 63 млн грн з передбачених 100 млн грн. На забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров’я використали 1 млрд грн з виділених 4 мільярдів.

Вказано, що на субвенцію місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем витратили 1,5 млрд грн. На підвищення надбавок і доплат медичним працівникам спрямували 5,3 млрд грн з передбачених на ці цілі 6 млрд гривень.

Окрім коштів фонду, заходи зі протидії COVID-19 фінансуються і з інших джерел. За програмою медичних гарантій Національна служба здоров’я вже здійснила оплати закладам охорони здоров’я на суму понад 10,6 млрд грн за послуги, що пов’язані із лікуванням коронавірусної хвороби.

Станом на 3 грудня з коштів місцевих бюджетів витрачено 4,4 млрд грн на придбання товарів і послуг для запобігання поширенню коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що держава пожиттєво виплачуватиме кошти шістьом медикам, які перехворіли на COVID-19.

коронавірус Кабмін Україна гроші фонд
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