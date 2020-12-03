У МОЗ розповіли, кому не треба робити повторний тест на COVID-19
ПЛР-тест можна не робити, якщо у людини немає симптомів на 13 день від початку лікування
ПЛР-тест можна не робити, якщо у людини немає симптомів на 13 день від початку лікування
Хворий на коронавірус громадянин, у якого після 10 днів лікування упродовж наступних трьох днів немає жодного клінічного симптому, вважається здоровим.
Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.
За його словами, людина, яка не має симптомів COVID-19 протягом певного терміну, може виходити на роботу.
Тобто, пацієнт не потребує повторного ПЛР-тестування”, - сказав Степанов.
Нагадаємо, у МОЗ розповіли про кількість нових хворих COVID-19 за добу.
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