У МОЗ розповіли, кому не треба робити повторний тест на COVID-19

ПЛР-тест можна не робити, якщо у людини немає симптомів на 13 день від початку лікування

ПЛР-тест можна не робити, якщо у людини немає симптомів на 13 день від початку лікування

Фото: із відкритих джерел

Хворий на коронавірус громадянин, у якого після 10 днів лікування упродовж наступних трьох днів немає жодного клінічного симптому, вважається здоровим.

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews. За його словами, людина, яка не має симптомів COVID-19 протягом певного терміну, може виходити на роботу. Тобто, пацієнт не потребує повторного ПЛР-тестування”, - сказав Степанов. Нагадаємо, у МОЗ розповіли про кількість нових хворих COVID-19 за добу.

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