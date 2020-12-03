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03 грудня 2020, 20:42 10

У МОЗ розповіли, кому не треба робити повторний тест на COVID-19

03 грудня 2020, 20:42 10
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ПЛР-тест можна не робити, якщо у людини немає симптомів на 13 день від початку лікування
ПЛР-тест можна не робити, якщо у людини немає симптомів на 13 день від початку лікування
Фото: із відкритих джерел
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Хворий на коронавірус громадянин, у якого після 10 днів лікування упродовж наступних трьох днів немає жодного клінічного симптому, вважається здоровим.

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, людина, яка не має симптомів COVID-19 протягом певного терміну, може виходити на роботу.

Тобто, пацієнт не потребує повторного ПЛР-тестування”, - сказав Степанов.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли про кількість нових хворих COVID-19 за добу.

коронавірус МОЗ лікування Максим Степанов тести
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