В Одесі підприємці протестували проти карантину і перекрили вулицю
Сьогодні, 14 листопада підприємці ринку "Київський" в Одесі перекривали рух вулицею Академіка Глушка і вимагали, щоб їм дозволили працювати попри карантин вихідного дня.
Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.
За словами мітингувальників, приблизно о 14:30 невідомі особи, які не сказали, яку організацію представляють, вимагали у них сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень.
Після цього підприємці закрили свої контейнери і вийшли на акцію протесту.
Вони ходили туди-сюди пішохідним переходом біля ринку, перешкоджаючи руху автомобілів. На дорозі через це утворився великий затор”, - повідомляють журналісти.
Відомо, що акція протесту тривала приблизно пів години, після чого підприємці розійшлися.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові поліція заблокувала роботу найбільших ринків. Також у Житомирській області підприємці перекрили міжнародну трасу.
Пізніше у МОЗ пояснили, які магазини можуть працювати під час карантину вихідного дня.