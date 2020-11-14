В Одесі підприємці протестували проти карантину і перекрили вулицю

Через це на вулиці утворився великий затор

Через це на вулиці утворився великий затор

Фото: Думская

Сьогодні, 14 листопада підприємці ринку "Київський" в Одесі перекривали рух вулицею Академіка Глушка і вимагали, щоб їм дозволили працювати попри карантин вихідного дня.

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

За словами мітингувальників, приблизно о 14:30 невідомі особи, які не сказали, яку організацію представляють, вимагали у них сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Після цього підприємці закрили свої контейнери і вийшли на акцію протесту.

Вони ходили туди-сюди пішохідним переходом біля ринку, перешкоджаючи руху автомобілів. На дорозі через це утворився великий затор”, - повідомляють журналісти.

Відомо, що акція протесту тривала приблизно пів години, після чого підприємці розійшлися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові поліція заблокувала роботу найбільших ринків. Також у Житомирській області підприємці перекрили міжнародну трасу.

Пізніше у МОЗ пояснили, які магазини можуть працювати під час карантину вихідного дня.