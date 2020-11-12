За тиждень стануть відомі дати поставки в Україну, кількість та вартість вакцини від коронавірусу
Україна отримає інформацію про орієнтовні дати поставки, кількість та вартість вакцини 19 листопада.
Як інформує RegioNews, про це повідомив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
За його словами, Україна працює з механізмом COVAX, який забезпечить поставку в Україну вакцини проти коронавірусної хвороби в разі її реєстрації з доведеною безпечністю і ефективністю.
На найближчому засіданні правління COVAX, яке відбудеться 19 листопада, вже буде чітке розуміння орієнтовних дат поставки, а також орієнтовну кількість та вартість вакцини, яку Україна буде отримувати.
Сьогодні ми чітко розуміємо, що отримаємо кількість доз, яка буде дорівнювати 20% кількості населення. Йдеться про максимум 8,5 млн доз. Перший транш ми очікуємо в обсязі 3% — це 1 млн 250 тисяч доз, - сказав Ляшко.
COVAX – механізм глобального доступу до вакцин COVID-19. Ініціатива передбачає, що насамперед вакцинування проводиться людям, які перебувають у групах ризику.
Нагадаємо, учора стало відомо, хто в Україні першим отримає вакцину від COVID-19.