За тиждень стануть відомі дати поставки в Україну, кількість та вартість вакцини від коронавірусу

Питання вирішуватиметься на засіданні правління ініціативи COVAX

Питання вирішуватиметься на засіданні правління ініціативи COVAX

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Як інформує RegioNews, про це повідомив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, Україна працює з механізмом COVAX, який забезпечить поставку в Україну вакцини проти коронавірусної хвороби в разі її реєстрації з доведеною безпечністю і ефективністю.

На найближчому засіданні правління COVAX, яке відбудеться 19 листопада, вже буде чітке розуміння орієнтовних дат поставки, а також орієнтовну кількість та вартість вакцини, яку Україна буде отримувати.

Сьогодні ми чітко розуміємо, що отримаємо кількість доз, яка буде дорівнювати 20% кількості населення. Йдеться про максимум 8,5 млн доз. Перший транш ми очікуємо в обсязі 3% — це 1 млн 250 тисяч доз, - сказав Ляшко.

COVAX – механізм глобального доступу до вакцин COVID-19. Ініціатива передбачає, що насамперед вакцинування проводиться людям, які перебувають у групах ризику.

Нагадаємо, учора стало відомо, хто в Україні першим отримає вакцину від COVID-19.