09:34  12 листопада
Кількість хворих COVID-19 в Україні продовжує зростати: за добу більше 11 тисяч
10:16  12 листопада
У столичній Держспоживслужбі вважають, що карантин вихідного дня призведе до повного локдауну
08:11  12 листопада
За добу три обстріли: в штабі ООС розповіли про ситуацію на Донбасі
UA | RU
UA | RU
12 листопада 2020, 11:52 11

За тиждень стануть відомі дати поставки в Україну, кількість та вартість вакцини від коронавірусу

12 листопада 2020, 11:52 11
Читайте также на русском языке
Питання вирішуватиметься на засіданні правління ініціативи COVAX
Питання вирішуватиметься на засіданні правління ініціативи COVAX
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Україна отримає інформацію про орієнтовні дати поставки, кількість та вартість вакцини 19 листопада.

Як інформує RegioNews, про це повідомив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, Україна працює з механізмом COVAX, який забезпечить поставку в Україну вакцини проти коронавірусної хвороби в разі її реєстрації з доведеною безпечністю і ефективністю.

На найближчому засіданні правління COVAX, яке відбудеться 19 листопада, вже буде чітке розуміння орієнтовних дат поставки, а також орієнтовну кількість та вартість вакцини, яку Україна буде отримувати.

Сьогодні ми чітко розуміємо, що отримаємо кількість доз, яка буде дорівнювати 20% кількості населення. Йдеться про максимум 8,5 млн доз. Перший транш ми очікуємо в обсязі 3% — це 1 млн 250 тисяч доз, - сказав Ляшко.

COVAX – механізм глобального доступу до вакцин COVID-19. Ініціатива передбачає, що насамперед вакцинування проводиться людям, які перебувають у групах ризику.

Нагадаємо, учора стало відомо, хто в Україні першим отримає вакцину від COVID-19.

коронавірус вакцина COVID-19 медицина лікування
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Зеленського і Єрмака госпіталізували в "Феофанію"
12 листопада 2020, 10:01
Кількість хворих COVID-19 в Україні продовжує зростати: за добу більше 11 тисяч
12 листопада 2020, 09:34
Влада Львова піде у суд через карантин вихідного дня - Садовий
11 листопада 2020, 21:58
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Вибори мера у Херсоні: чи переможуть динозаври
Краматорський фініш: хто буде контролювати перлину української оборонки
Всі публікації »
Денис Казанський
Артем Моісєєнко
Олександр Черненко
Всі блоги »