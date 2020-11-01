Кількість хворих на коронавірус в Україні добігає 400 тисяч
В Україні на ранок 1 листопада зареєстровано 395440 випадків коронавірусної хвороби.
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт МОЗ України.
Минулої доби зареєстровано 110 летальних випадків, всього від початку епідемії в Україні померло 7306 людей.
Водночас учора 2513 українців успішно подолали хворобу, а загалом від початку епідемії в Україні вже одужали 161441 людина.
Активних хворих станом на сьогоднішній ранок - 226 693, приріст за добу — 5 336.
Найбільше нових випадків зафіксовано у Харківській (883), Житомирській (708), Львівській (408) областях, а також у Києві (689).
Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 8752 нових випадків коронавірусу, це новий антирекорд кількості хворих від початку епідемії. Також учора зафіксували рекорд за кількістю смертей від Covid-19 -173.
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