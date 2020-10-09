17:35  09 жовтня
На презентації "Пропозиції" в Новомосковську трапилася масова бійка
17:53  09 жовтня
Андрій Коболєв може стати новим прем'єр-міністром – нардеп Рахманін
18:29  09 жовтня
Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Шуми
UA | RU
UA | RU
09 жовтня 2020, 19:43 4

У 34 співробітників ЦВК підтвердили наявність коронавірусу

09 жовтня 2020, 19:43 4
Читайте также на русском языке
Комісія продовжує забезпечувати належну підготовку і проведення виборів
Комісія продовжує забезпечувати належну підготовку і проведення виборів
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

У 34 співробітників Центральної виборчої комісії лабораторно підтверджений діагноз COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

У ЦВК підтверджено 34 випадки захворювання коронавірусів. 71 з 281 працівників - зараз на лікарняному. Багато з них продовжують працювати дистанційно", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в комісії вживаються всі можливі заходи безпеки: температурний скринінг працівників двічі в день, огляд лікарями людей, у яких підозрюється хвороба або які контактували з хворими, наскрізне провітрювання та дезінфекція приміщень, мінімізація контактів тощо.

З огляду на складність виборчого процесу, відзначаємо, що продовжуємо працювати, щоб забезпечити належну підготовку і проведення виборів", - підкреслили в ЦВК.

Нагадаємо, Суми і Канів – червоні, Київ – помаранчевий: в Україні оновили карантинні зони.

В Україні за добу виявили понад 5800 випадків зараження COVID-19.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

коронавірус Київ COVID-19 захворювання ЦВК Місцеві вибори
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Суми і Канів – червоні, Київ – помаранчевий: в Україні оновили карантинні зони
09 жовтня 2020, 19:08
Лікарні Харківщини на 100% заповнені хворими COVID-19 - Кучер
09 жовтня 2020, 18:06
Курсантів Нацгвардії залучать до охорони порядку під час виборів
09 жовтня 2020, 17:50
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Ставленики великого бізнесу. Хто представлятиме "За майбутнє" у Східній України
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме партію президента у Київській області
Всі публікації »
Петро Олещук
Кирило Сазонов
Сергій Гармаш
Всі блоги »