У 34 співробітників ЦВК підтвердили наявність коронавірусу
У 34 співробітників Центральної виборчої комісії лабораторно підтверджений діагноз COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.
У ЦВК підтверджено 34 випадки захворювання коронавірусів. 71 з 281 працівників - зараз на лікарняному. Багато з них продовжують працювати дистанційно", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в комісії вживаються всі можливі заходи безпеки: температурний скринінг працівників двічі в день, огляд лікарями людей, у яких підозрюється хвороба або які контактували з хворими, наскрізне провітрювання та дезінфекція приміщень, мінімізація контактів тощо.
З огляду на складність виборчого процесу, відзначаємо, що продовжуємо працювати, щоб забезпечити належну підготовку і проведення виборів", - підкреслили в ЦВК.
Нагадаємо, Суми і Канів – червоні, Київ – помаранчевий: в Україні оновили карантинні зони.
В Україні за добу виявили понад 5800 випадків зараження COVID-19.
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