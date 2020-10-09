У 34 співробітників ЦВК підтвердили наявність коронавірусу

Комісія продовжує забезпечувати належну підготовку і проведення виборів

Комісія продовжує забезпечувати належну підготовку і проведення виборів

Фото: Facebook

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

У ЦВК підтверджено 34 випадки захворювання коронавірусів. 71 з 281 працівників - зараз на лікарняному. Багато з них продовжують працювати дистанційно", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в комісії вживаються всі можливі заходи безпеки: температурний скринінг працівників двічі в день, огляд лікарями людей, у яких підозрюється хвороба або які контактували з хворими, наскрізне провітрювання та дезінфекція приміщень, мінімізація контактів тощо.

З огляду на складність виборчого процесу, відзначаємо, що продовжуємо працювати, щоб забезпечити належну підготовку і проведення виборів", - підкреслили в ЦВК.

Нагадаємо, Суми і Канів – червоні, Київ – помаранчевий: в Україні оновили карантинні зони.

В Україні за добу виявили понад 5800 випадків зараження COVID-19.

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