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25 серпня 2020, 17:15

В Одесі співробітники главку міграційної служби заразилися коронавірусом

25 серпня 2020, 17:15
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Перші двоє інфікованих були виявлені в установі ще в липні
Перші двоє інфікованих були виявлені в установі ще в липні
Рixabay
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В Одесі з 25 серпня припинена робота главку міграційної служби через поширення COVID-19 серед працівників установи.

Як передає Regionews, про це повідомили у Головному управлінні Державної міграційної служби в Одеській області.

Наголошується, що у зв'язку з поширенням коронавірусу з 25 серпня припинена робота підрозділів ГУ ДМС в Одеській області, які розташовані в центрі міста – на Преображенській, 64.

Про відновлення роботи главку буде повідомлено додатково. Як повідомив УНІАН співробітник зазначеного управління, перші двоє інфікованих були виявлені в установі в липні.

За даними джерела, стан цих людей не викликав побоювання у медиків.

"Їм сказали самоізолюватися. Аналогічно – низці контактних осіб", - розповів представник главку.

Проте він не зміг вказати, скільки саме співробітників управління зараз хворі.

Як повідомлялося, на початку серпня у двох заступників мера Одеси лабораторно підтвердили COVID-19.

коронавірус карантин міграційна служба медики хворі
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