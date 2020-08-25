В Одесі співробітники главку міграційної служби заразилися коронавірусом

Перші двоє інфікованих були виявлені в установі ще в липні

Перші двоє інфікованих були виявлені в установі ще в липні

Рixabay

В Одесі з 25 серпня припинена робота главку міграційної служби через поширення COVID-19 серед працівників установи.

Як передає Regionews, про це повідомили у Головному управлінні Державної міграційної служби в Одеській області.

Наголошується, що у зв'язку з поширенням коронавірусу з 25 серпня припинена робота підрозділів ГУ ДМС в Одеській області, які розташовані в центрі міста – на Преображенській, 64.

Про відновлення роботи главку буде повідомлено додатково. Як повідомив УНІАН співробітник зазначеного управління, перші двоє інфікованих були виявлені в установі в липні.

За даними джерела, стан цих людей не викликав побоювання у медиків.

"Їм сказали самоізолюватися. Аналогічно – низці контактних осіб", - розповів представник главку.

Проте він не зміг вказати, скільки саме співробітників управління зараз хворі.

Як повідомлялося, на початку серпня у двох заступників мера Одеси лабораторно підтвердили COVID-19.