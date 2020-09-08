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08 вересня 2020, 14:28 13

Відмова від карантину у Тернополі: поліція почала складати протоколи

08 вересня 2020, 14:28 13
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Попри заборону, деякі школи та садочки міста досі працюють
Попри заборону, деякі школи та садочки міста досі працюють
Фото: Нацполіція
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У Тернополі, який Державна комісія віднесла до "червоної" зони, поліція почала виписувати протоколи стосовно керівників закладів освіти, перевізників, закладів громадського харчування та фізичних осіб, які порушують карантин.

Про це повідомив начальник відділу комунікації головного управління Нацполіції в області Сергій Крета, передає RegioNews.

7 вересня склали 5 протоколів на перевізників, 6 – щодо навчальних закладів, ще 8 стосувались порушень карантинних вимог у закладах харчування. Решта протоколів – на приватних осіб", - повідомив Сергій Крета.

За його словами, протоколи склали на трьох директорів дитячих садочків та ще трьох директорів шкіл.

Крета додав, що вчителі можуть працювати, приходити до школи і проводити уроки онлайн, але учні в школі навчатися не можуть.

В поліції також прокоментували недавню заяву мера Тернополя Сергія Надала про те, що дитсадків заборона не стосується, оскільки "вони не є закладами освіти”.

Правоохоронці нагадують, що дошкільні заклади потрапляють під дію закону "Про освіту", тому є освітніми закладами, і постанова Уряду на них також поширюється.

Нагадаємо, 4 вересня стало відомо, що Тернопіль попри "червону” зону не буде закривати школи та дитсадки. Ршення прийняли під час засідання міського штабу.

Того ж дна в поліції відреагували на відмову Тернополя посилювати карантин.

карантин поліція школи Тернопіль штраф червона зона
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