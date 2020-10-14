15:58  14 жовтня
На Буковині виконувачку обов`язків міського голови підозрюють у вимаганні хабара
12:13  14 жовтня
Поліція посилила заходи безпеки в центрі столиці, будуть перевіряти громадян
09:09  14 жовтня
Ситуація на Донбасі: за добу зафіксовано шість порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
14 жовтня 2020, 13:41 5

Карантин в Україні: опубліковано постанову про продовження карантину і шкільних канікулах

14 жовтня 2020, 13:41 5
Читайте также на русском языке
Карантин продовжено до кінця 2020 року
Карантин продовжено до кінця 2020 року
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Школам в Україні рекомендують піти на канікули починаючи з завтрашнього дня, 15 жовтня. Крім того, змінилися критерії віднесення адміністративних зон в "червону зону" карантину.

Як повідомляє RegioNews, відповідний документ опубліковано на урядовому порталі.

Так, повідомляється, що карантин продовжили до 31 грудня. Також, якщо в регіоні протягом п'яти днів поспіль зайнято від 50 до 70% лікарняних ліжок або проводиться менше 48 тестів на 100 тис. населення, то такий регіон відносять до "помаранчевої зони".

Карантинні зони залежно від рівня захворюваності встановлюються в наступному порядку:

  • "жовта" - від 40 до 160 випадків (Київ, райони та міста до 70 тисяч жителів) і від 40 до 120 випадків (райони і міста понад 70 тисяч жителів) на 100 тисяч населення;
  • "помаранчева" - від 160 до 320 випадків (Київ, райони та міста до 70 тисяч жителів) і від 120 до 320 випадків (райони і міста понад 70 тисяч жителів) на 100 тисяч населення;
  • "червона" - більше 320 випадків на 100 тис. населення.

Також заборонено проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю понад 50 осіб, а також роботу кафе і ресторанів з 22:00 до 07:00. У "жовтій зоні" заборонені заходи за участю більше 30 осіб, в "помаранчевій" - більше 20 осіб.

Крім того, школам рекомендується встановити канікули з 15 до 30 жовтня. Після цього можливий перехід на дистанційне і змішане навчання з урахуванням епідемічної ситуації. Вишам та училищам рекомендується з 15 жовтня по 15 листопада 2020 перейти на дистанційну форму навчання з виїздом студентів з гуртожитків.

Раніше повідомлялося, що уряд рекомендує роботодавцям переходити на позмінну і дистанційну роботу.

карантин школа робота студент зона режим
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Тільки для обраних: кому і що винен Сухомлин
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме партію президента на Рівненщині
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Петро Олещук
Всі блоги »