В Україні зафіксовано 9699 нових випадків COVID-19

Одужало за минулу добу 11 803 людини

Одужало за минулу добу 11 803 людини

Фото з відкритих джерел

9 699 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 31 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 341 дитина та 439 медпрацівників.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає RegioNews.

Нових випадків коронавірусної хвороби в Україні станом на сьогодні зафіксовано 9699, за минулу добу госпіталізовано – 2 704 особи; летальних випадків – 209; одужало – 11 803 особи; здійснено тестувань за добу – 58 547 (зокрема методом ПЛР – 38 932, методом ІФА – 19 615).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 055 047 осіб; одужало – 709 993 особи; летальних випадків – 18 533; проведено ПЛР-тестувань – 5 585 615.

9 699 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 31 грудня 2020 року. Зокрема,... Posted by Максим Степанов on Wednesday, December 30, 2020

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 332), Київській (669), Запорізькій (660), Харківській (570) та Одеській (533) областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на вчора завантаженість ліжок хворими COVID-19 перевищує 50% лише в одній області - МОЗ.