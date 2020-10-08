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08 жовтня 2020, 17:37 1

Полтава буде судитися з Кабміном через карантинні зони

08 жовтня 2020, 17:37 1
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Міськрада звернеться до окружного адмінсуду Києва
Міськрада звернеться до окружного адмінсуду Києва
Фото: Facebook
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Секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота зареєстрував проект рішення, яким міська рада звернутися до Окружного адмінсуду Києва, щоб визнати незаконним ряд пунктів урядової постанови №641 — про карантин.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив сам Олександр Шамота, пише RegioNews.

Зареєстрував проект рішення міської ради про звернення до Окружного адмінсуду Києва з позовом про визнання протиправними та нечинними пунктів 10-16 Постанови Кабміну №641, яким Уряд на свій розсуд встановлює в регіонах антиконституційні обмеження прав і свобод українців", -зазначив Шамоту.

В. о. мера міста нагадав, що Конституційний суд України визнав урядові постанови, які впроваджують на території України обмеження для роботи та/або вільного пересування громадян такими, що порушують Конституцію України щонайменше за 6 статтями. Таке рішення може проголосувати в разі необхідності лише парламент.

А це значить, що ми маємо можливість скасувати дію цієї постанови", — зазначив Шамота.

Зареєстрував проект рішення міської ради про звернення до Окружного адмінсуду Києва з позовом про визнання протиправними...

Опубліковано Олександр Шамота Середа, 7 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, раніше Шамота відмовився переводити місто на "помаранчеву" зону і закликав всі підприємства та перевізників працювати в звичайному режимі.

У свою чергу голова Полтавської ОДА закликав місцевих політиків не спекулювати на темі карантину заради рейтингів і дотримуватись карантинних обмежень заради збереження життя і здоров'я людей.

суд Кабмін карантин Полтава горсовет
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