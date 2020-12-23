Посилення карантину з 8 січня намагаються оскаржити через суд
Окружний адміністративний суд міста Києва розгляне позов мешканця Харкова проти Кабінету Міністрів з вимогою скасувати постанову про запровадження карантину з 8 січня до 28 лютого 2021 року.
Про це повідомляє пресслужба Окружного адміністративного суду, передає RegioNews.
Йдеться про оскарження постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року №1236.
На думку харків’янина, вказаною постановою Уряд протиправно встановив заборону для окремих видів господарської діяльності та обмежив конституційні права жителів України на період карантину”, - йдеться в повідомленні.
В ОАСК зазначили, що позивач просить суд зупинити дію постанови Кабміну до вирішення справи по суті.
Наразі судом вирішується питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі”, - додали в суді.
Нагадаємо, стало відомо, скільки українців підтримують введення локдауну у січні.