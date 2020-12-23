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23 грудня 2020, 21:09 46

Посилення карантину з 8 січня намагаються оскаржити через суд

23 грудня 2020, 21:09 46
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Позивач просить суд зупинити дію постанови уряду про запровадження локдауну
Позивач просить суд зупинити дію постанови уряду про запровадження локдауну
Фото: flickr
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Окружний адміністративний суд міста Києва розгляне позов мешканця Харкова проти Кабінету Міністрів з вимогою скасувати постанову про запровадження карантину з 8 січня до 28 лютого 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба Окружного адміністративного суду, передає RegioNews.

Йдеться про оскарження постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року №1236.

На думку харків’янина, вказаною постановою Уряд протиправно встановив заборону для окремих видів господарської діяльності та обмежив конституційні права жителів України на період карантину”, - йдеться в повідомленні.

В ОАСК зазначили, що позивач просить суд зупинити дію постанови Кабміну до вирішення справи по суті.

Наразі судом вирішується питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі”, - додали в суді.

Нагадаємо, стало відомо, скільки українців підтримують введення локдауну у січні.

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