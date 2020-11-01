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01 листопада 2020, 13:42 1

У МОЗ прогнозують вибіркову госпіталізацію хворих на COVID-19 через нестачу ліжок

01 листопада 2020, 13:42 1
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Це станеться тоді, коли заповнять усі наявні 52 тисячі "ковідних" ліжкомісць
Це станеться тоді, коли заповнять усі наявні 52 тисячі "ковідних" ліжкомісць
Фото: flickr
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У Мінздоров`я прогнозують, що усі навні ліжка, виділені для хворих на коронавірус, скоро заповняться. Якщо динаміка захворюваності зберігатиметься й надалі, лікарям доведеться обирати, кого рятувати.

Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров`я Максим Степанов, пише RegioNews.

За інформацією міністра, станом на 1 листопада в лікарнях перебувають 26 593 пацієнти з COVID-19 або підозрою на хворобу і Міністерство охорони здоров'я прогнозує, що всі наявні 52 тисяч ліжок швидко заповняться.

У нашої медичної системи є межа – це 52 тисячі ліжок по країні, що складає складає 30% від всього ліжкового фонду країни. При цьому, на початку епідемії максимальна кількість ліжок складала 12 тисяч. Більше бути не може, як би ми не намагалися. Інші хвороби не зробили канікули, і цим людям теж треба надавати допомогу – лікувати інсульти, інфаркти, решту хвороб", — заявив Степанов.

Міністр спрогнозував, що при зростанні захворюваності лікарям доведеться застосовувати алгоритми щодо сортування і вибору пацієнтів, яких будуть брати до лікарень, а яких ні.

1.11.2020 Онлайн-брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції

Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою міністра охорони здоров’я України Максима Степанова

Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Sunday, November 1, 2020

Нагадаємо, кількість хворих на коронавірус в Україні добігає 400 тисяч.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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