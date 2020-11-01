У МОЗ прогнозують вибіркову госпіталізацію хворих на COVID-19 через нестачу ліжок

Це станеться тоді, коли заповнять усі наявні 52 тисячі "ковідних" ліжкомісць

Це станеться тоді, коли заповнять усі наявні 52 тисячі "ковідних" ліжкомісць

Фото: flickr

У Мінздоров`я прогнозують, що усі навні ліжка, виділені для хворих на коронавірус, скоро заповняться. Якщо динаміка захворюваності зберігатиметься й надалі, лікарям доведеться обирати, кого рятувати.

Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров`я Максим Степанов, пише RegioNews.

За інформацією міністра, станом на 1 листопада в лікарнях перебувають 26 593 пацієнти з COVID-19 або підозрою на хворобу і Міністерство охорони здоров'я прогнозує, що всі наявні 52 тисяч ліжок швидко заповняться.

У нашої медичної системи є межа – це 52 тисячі ліжок по країні, що складає складає 30% від всього ліжкового фонду країни. При цьому, на початку епідемії максимальна кількість ліжок складала 12 тисяч. Більше бути не може, як би ми не намагалися. Інші хвороби не зробили канікули, і цим людям теж треба надавати допомогу – лікувати інсульти, інфаркти, решту хвороб", — заявив Степанов.

Міністр спрогнозував, що при зростанні захворюваності лікарям доведеться застосовувати алгоритми щодо сортування і вибору пацієнтів, яких будуть брати до лікарень, а яких ні.

Нагадаємо, кількість хворих на коронавірус в Україні добігає 400 тисяч.

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