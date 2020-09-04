Відмова Тернополя посилювати карантин: в поліції відреагували
Поліція Тернополя пригрозила притягненням до відповідальності у випадку відмови від виконання вимог "червоної зони" карантину.
Про це повідомляє "РБК-Україна” із посиланням на пресслужбу поліції Тернопільської області, передає RegioNews.
Правоохоронці наголошують, що до офіційного вступу в силу нових карантинних обмежень будуть проводити превентивну роботу.
Зараз буде здійснюватися превентивна діяльність про те, що потрібно дотримуватися вимоги законодавства. Будуть попереджатись перевізники, господарюючі суб'єкти, власники, керівники закладів. А там з понеділка будемо бачити”, - повідомили в поліції.
У пресслужбі додали, що після набуття чинності нових карантинних зон у випадку порушень правоохоронні органи будуть діяти в межах чинного законодавства.
Нагадаємо, Тернопіль попри "червону” зону не буде закривати школи та дитсадки. Рішення прийняли у п'ятницю під час засідання міського штабу.