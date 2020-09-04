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04 вересня 2020, 15:59 3

Відмова Тернополя посилювати карантин: в поліції відреагували

04 вересня 2020, 15:59 3
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Місто потрапило до "червоної” зони карантину
Місто потрапило до "червоної” зони карантину
Фото: flickr
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Поліція Тернополя пригрозила притягненням до відповідальності у випадку відмови від виконання вимог "червоної зони" карантину.

Про це повідомляє "РБК-Україна” із посиланням на пресслужбу поліції Тернопільської області, передає RegioNews.

Правоохоронці наголошують, що до офіційного вступу в силу нових карантинних обмежень будуть проводити превентивну роботу.

Зараз буде здійснюватися превентивна діяльність про те, що потрібно дотримуватися вимоги законодавства. Будуть попереджатись перевізники, господарюючі суб'єкти, власники, керівники закладів. А там з понеділка будемо бачити”, - повідомили в поліції.

У пресслужбі додали, що після набуття чинності нових карантинних зон у випадку порушень правоохоронні органи будуть діяти в межах чинного законодавства.

Нагадаємо, Тернопіль попри "червону” зону не буде закривати школи та дитсадки. Рішення прийняли у п'ятницю під час засідання міського штабу.

Тернопіль карантин поліція порушення Сергій Надал коронавірус Кримінальна відповідальність
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