Відмова Тернополя посилювати карантин: в поліції відреагували

Місто потрапило до "червоної” зони карантину

Місто потрапило до "червоної” зони карантину

Фото: flickr

Поліція Тернополя пригрозила притягненням до відповідальності у випадку відмови від виконання вимог "червоної зони" карантину.

Про це повідомляє "РБК-Україна” із посиланням на пресслужбу поліції Тернопільської області, передає RegioNews.

Правоохоронці наголошують, що до офіційного вступу в силу нових карантинних обмежень будуть проводити превентивну роботу.

Зараз буде здійснюватися превентивна діяльність про те, що потрібно дотримуватися вимоги законодавства. Будуть попереджатись перевізники, господарюючі суб'єкти, власники, керівники закладів. А там з понеділка будемо бачити”, - повідомили в поліції.

У пресслужбі додали, що після набуття чинності нових карантинних зон у випадку порушень правоохоронні органи будуть діяти в межах чинного законодавства.

Нагадаємо, Тернопіль попри "червону” зону не буде закривати школи та дитсадки. Рішення прийняли у п'ятницю під час засідання міського штабу.