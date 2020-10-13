Петро Порошенко одужав від коронавірусу

Він отримав негативний тест на COVID-19

Він отримав негативний тест на COVID-19

Фото: Facebook

Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко подолав коронавірусну хворобу і завтра повертається до роботи.

Про це сам Порошенко повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Cьогодні отримав негативний результат тесту. Завтра повертаюся до роботи", - написав Порошенко.

Cьогодні отримав негативний результат тесту. Завтра повертаюся до роботи. Особлива глибока подяка доктору Ользі... Опубліковано Петром Порошенком Вівторок, 13 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, Порошенко повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус 29 вересня.

3 жовтня п'ятого президента України Петра Порошенка госпіталізували в одну зі столичних лікарень з запаленням легенів.

Також повідомлялося, що під час лікування стан здоров'я Порошенка суттєво погіршився.

12 жовтня стан здоров’я Порошенка покращився, його виписали з лікарні.