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15 грудня 2020, 09:29 14

На "8 тисячах Зеленського" навчилися заробляти шахраї

15 грудня 2020, 09:29 14
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Кіберполіція інформує вже про сотні потерпілих
Кіберполіція інформує вже про сотні потерпілих
Фото: з відкритих джерел
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У мережі набирає обертів новий вид шахрайства - під виглядом державних виплат, пов'язаних з введенням карантину, орудують шахраї.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Кіберполіції.

Так, за даними відомства, з початку грудня надійшло вже близько 100 скарг на виманювання через інтернет грошей під виглядом виплати компенсацій від держави.

"Зазвичай правопорушники розміщують відео, де президент України розповідає про виплати матеріальної допомоги підприємцям у розмірі 8 тис. грн. В описі до відео шахраї розміщують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання виплати. При цьому автори відео стверджують, що таку матеріальну допомогу може отримати кожен", - розповіли в поліції

На сторінці за посиланням громадянам пропонується ввести персональні дані та номер банківської картки для зарахування грошей. Однак у подальшому шахраї просять оплатити послуги юриста за оформлення заяви, отримання електронного підпису, проходження ідентифікації тощо. Здебільшого для цього використовують вбудований чат-бот.

Після виконання таких дій люди не тільки переводять гроші за неіснуючі послуги, але і передають аферистам персональні дані.

Кіберполіція просить бути уважними й рекомендує:

  • отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел;
  • не переходити за сумнівними посиланнями;
  • не повідомляти конфіденційну інформацію стороннім;
  • якщо ж персональну інформацію розголошено, звернутись до банку та заблокувати картку;
  • якщо є підозра щодо шахрайських дій — негайно звертатися до правоохоронців.

Нагадаємо, 14 грудня Кабмін розпочав прийом заявок від підприємців на отримання одноразової допомоги від держави у зв'язку з карантином.

шахраї карантин підприємці поліція гроші
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