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30 листопада 2020, 17:43 15

Влада Львова відмовляється вводити карантин на свята

30 листопада 2020, 17:43 15
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Мер міста Андрій Садовий вважає, що жорсткі обмеження можуть бути дуже великим ударом по економіці міста
Мер міста Андрій Садовий вважає, що жорсткі обмеження можуть бути дуже великим ударом по економіці міста
Фото з відкритих джерел
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У Львові не хочуть запроваджувати локдаун на свята через "особливу атмосферу" у місті на Різдво.

Про це заявив мер Львова Андрій Садовий, передає прес-служба Львівської міськради.

"Зараз йдеться про локдаун. Уряд ще не вирішив кінцево, як він буде виглядати, але він має бути індивідуальним та враховувати специфіку кожного регіону. Наприклад, ми розуміємо, що Різдво скасувати не можна, адже у нас у цей час завжди є особлива атмосфера у Львові. Дуже багато людей хочуть її побачити, і це потрібно врахувати, тому що жодні заборони діяти не будуть", - заявив Садовий.

За його словами, жорсткі обмеження можуть бути дуже великим ударом по економіці міста.

"По країні потрібно дивитись, де яка готовність є, тому що якщо медична система є готова, то це один варіант, якщо не готова — треба закривати. Ми у Львові поки що тримаємо ситуацію", - резюмував Садовий.

Нагадаємо, міська влада Львова вирішила оголосити робочими днями суботу та неділю для закладів громадського харчування, ТРЦ, закладів культури, спортивних залів, фітнес-центрів та ринків, щоб уникнути карантину вихідного дня.

Україна карантин Львів мер локдаун
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