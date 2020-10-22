Стало відомо, коли українську вакцину від COVID-19 почнуть випробовувати на людях

Після обговорення з урядом переходу до клінічної фази, документація про розробку вакцини буде передана в ВООЗ

Після обговорення з урядом переходу до клінічної фази, документація про розробку вакцини буде передана в ВООЗ

Рixabay

Розробники української вакцини від коронавірусу планують випробування на людях через три місяці. Доклінічні випробування на тваринах пройшли успішно.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів один з розробників препарату президент компанії DiaPrep System Inc., професор, доктор медичних наук, міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я й епідеміології Михайло Фаворов, інформує RegioNews. "Якщо наші очікування збудуться і дійсно обраний виробник буде готовий до виробництва за міжнародним стандартом, по міжнародному ліцензуванню - я думаю, що через три місяці ми отримаємо готовність для першої фази", - сказав Фаворов. Вчений пояснив, що після обговорення з урядом переходу до клінічної фази, документація про розробку вакцини буде передана в ВООЗ. "На сьогодні, оскільки ми отримали тільки доклінічну фазу, рішення урядом України не прийнято, якісь спеціальні обговорення не проводилися. Але як тільки буде обрано майданчик - безсумнівно, вся документація буде представлена ​​в ВООЗ", - додав він. Фаворов розповів, що клінічна фаза буде проходити із залученням добровольців в кілька етапів, після чого будуть зроблені висновки про безпечність та ефективність препарату. Нагадаємо, 20 жовтня президенту представили зразок можливої української вакцини від коронавірусу. Кандидат пройшов лише доклінічні випробування.

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