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22 жовтня 2020, 10:33 3

Стало відомо, коли українську вакцину від COVID-19 почнуть випробовувати на людях

22 жовтня 2020, 10:33 3
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Після обговорення з урядом переходу до клінічної фази, документація про розробку вакцини буде передана в ВООЗ
Після обговорення з урядом переходу до клінічної фази, документація про розробку вакцини буде передана в ВООЗ
Рixabay
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Розробники української вакцини від коронавірусу планують випробування на людях через три місяці. Доклінічні випробування на тваринах пройшли успішно.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів один з розробників препарату президент компанії DiaPrep System Inc., професор, доктор медичних наук, міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я й епідеміології Михайло Фаворов, інформує RegioNews.

"Якщо наші очікування збудуться і дійсно обраний виробник буде готовий до виробництва за міжнародним стандартом, по міжнародному ліцензуванню - я думаю, що через три місяці ми отримаємо готовність для першої фази", - сказав Фаворов.

Вчений пояснив, що після обговорення з урядом переходу до клінічної фази, документація про розробку вакцини буде передана в ВООЗ.

"На сьогодні, оскільки ми отримали тільки доклінічну фазу, рішення урядом України не прийнято, якісь спеціальні обговорення не проводилися. Але як тільки буде обрано майданчик - безсумнівно, вся документація буде представлена ​​в ВООЗ", - додав він.

Фаворов розповів, що клінічна фаза буде проходити із залученням добровольців в кілька етапів, після чого будуть зроблені висновки про безпечність та ефективність препарату.

Нагадаємо, 20 жовтня президенту представили зразок можливої української вакцини від коронавірусу. Кандидат пройшов лише доклінічні випробування.

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