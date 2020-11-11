Стало відомо, хто в Україні першим отримає вакцину від COVID-19
Вакцину від коронавірусу в першу чергу отримають професійні групи ризику
Вакцину від коронавірусу в першу чергу отримають професійні групи ризику
Після появи ефективної вакцини від COVID-19, першими в Україні її отримають медики, силовики і вчителі.
Про це в інтерв'ю "Громадському радіо" повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews.
За його словами, потім будуть робити щеплення громадянам літнього віку.
... ми говоримо про лікарів, силові структури, вчителів. Надалі це люди з групи ризику медичної, там, де найбільше фіксується летальність після інфікування кронавірусною хворобою - це люди старшого, похилого віку, а в цій групі - люди з супутніми хронічними патологіями", - сказав Ляшко.
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