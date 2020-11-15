У Черкаській області за останню добу кількість нових заражень COVID-19 зросла удвічі

В області протягом останньої доби виявлено 642 нових хворих на коронавірус

В області протягом останньої доби виявлено 642 нових хворих на коронавірус

Фото: Facebook

В Черкаській області за минулу добу зареєстровано 642 нових випадки коронавірусної хвороби, що є найбільшим денним приростом від початку пандемії в регіоні. За добу кількість нових хворих збільшилась у два рази.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Черкаської ОДА Сергій Сергійчук, пише RegioNews.

За добу лабораторний центр зробив 1438 ПЛР-досліджень і отримав 642 позитивних результати, тобто у кожного другого хворого виявили COVID-19.

У місті Черкаси 100 нових випадків інфікувань, Сміла - 25, Умань - 64, Ватутіне - 23, Городищенський район - 4, Драбівський - 13, Жашківський - 19, Звенигородський - 28, м.Золотоноша - 2, Золотоніський - 7, Кам'янський - 12, м. Канів - 32, Канівський - 12, Катеринопільський - 40, Корсунь-Шевченківський - 30, Лисянський - 18, Маньківський - 31, Монастирищенський - 15, Смілянский - 1, Тальнівський - 42, Уманський - 9, Христинівський - 34, Черкаський - 23, Чигиринський - 12, Чорнобаївський - 26, Шполянський – 17, - навів статистику голова ОДА.

Загалом із 901 ліжкомісця, які розгорнули в області для ковідних пацієнтів заповнені вже 69,1%.

У закладах міста Черкаси розгорнуто всього 155 ліжок для госпіталізації хворих, інфікованих на COVID-19. Їхня заповненість вже складає 74% - 100 пацієнтів хворих на ковід та 15 пацієнтів із підозрами.

Як бачимо, ситуація більш ніж загрозлива. Заповненість ліжок стрімко зростає. Якщо далі будуть такі темпи приросту - нас не буде кому лікувати. 680 медиків на сьогодні інфіковані та не можуть лікувати інших. Для надання допомоги обладнання і кисню замало, головне - це медичні працівники, яких вже не вистачає! - наголосив Сергій Сергійчук.

Голова ОДА також закликав черкащан не піддаватися на політичні маніпуляції і дотримуватися карантину вихідного дня.

Заяви міських голів, які не мають жодної юридичної сили, лише наражають вас на небезпеку. Прикро, що політика для декого важливіша за здоров'я людей. Тому будьте свідомими! - підсумував Сергій Сергійчук.

642 нових випадки інфікувань коронавірусом за добу! Цифра зросла в 2 рази! Це найбільший денний приріст на Черкащині... Posted by Сергій Сергійчук on Saturday, November 14, 2020

Нагадаємо, в Україні 14 листопада коронавірусну хворобу виявили у 10 681 людини. За останню добу 2 633 пацієнтів одужали, а 95 — померли від ускладнень COVID-19.

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