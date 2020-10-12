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12 жовтня 2020, 19:55 2

Із резервного фонду столиці додатково виділили 30 мільйонів на індивідуальний захист для медиків

12 жовтня 2020, 19:55 2
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Також збільшать кількість ліжок для хворих на COVID-19
Також збільшать кількість ліжок для хворих на COVID-19
Фото з відкритих джерел
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Влада Києва виділила з резервного фонду бюджету міста приблизно 30 млн грн на закупівлю засобів індивідуального захисту для медиків комунальних медичних закладів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише RegioNews з посиланням на сайт політика.

На виділені гроші для комунальних медзакладів закуплять костюми біологічного захисту, бахіли, ізоляційні одноразові медичні халати, маски, медичні рукавички і захисні щитки.

Ми сьогодні робимо все, щоб захистити киян від розповсюдження вірусу. І щоб надавати необхідну допомогу хворим на COVID-19. Але тут важливі спільні зусилля і місцевої влади, і державної… Тому я і звернувся до прем’єра та до міністра охорони здоров’я виконати обіцянки. І надати ліжковий фонд і фахівців для лікування хворих на коронавірус у державних медустановах, розташованих у Києві. Зокрема у закладах Національної академії медичних наук, МОЗ та відомчих медзакладах. Ці заклади, підкреслю, знаходяться у столиці. У них є понад 11 тис. ліжко-місць. Бо зараз почали говорити про мобільні госпіталі. Але де логіка, якщо є стільки вільних місць у медзакладах, де є всі умови і кваліфікований персонал?! Та відповіді на моє звернення місто досі не отримало", – сказав Кличко.

Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони, де найбільша заповненість лікарень пацієнтами з COVID-19, Київ увійшов до їх числа.

коронавірус Київ гроші медики захист Кличко Віталій лікарні
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