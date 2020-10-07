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07 жовтня 2020, 12:46

Степанов прокоментував інформацію про нестачу в Одесі ліжок для хворих на коронавірус

07 жовтня 2020, 12:46
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Міністр назвав це неправдою й запевнив, що місця для хворих є
Міністр назвав це неправдою й запевнив, що місця для хворих є
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Ліжок для лікування хворих на COVID-19 в лікарнях Одеси вистачає, МОЗ вводить додаткові ліжка, залежно від ситуації в кожному регіоні.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує RegioNews.

"Зараз багато хто розганяє зраду, що немає ліжок в лікарнях під лікування хворих на COVID-19. Це неправда, у нас є лікарні, у нас є медичні працівники, які надають цю медичну допомогу... Остання зрада була, що у нас в Одесі повністю закінчилися ліжка, це повна неправда... У нас є ліжка в лікарнях міста Одеси, ми вводимо додаткові ліжка в лікарнях, які місцева влада дає на розширення", - сказав він.

Степанов наголосив, що всі проблеми вирішуються одразу у міру того, як вони виникають: "Але медична допомога тим людям, які цього потребують, надається в повному обсязі”.

Він нагадав, що в тарифі на лікування хворих на COVID-19, який отримують лікарні, що уклали за відповідним пакетом угоду з НСЗУ, враховано 300% зарплати медпрацівникам, які зайняті в лікувальному процесі COVID-19, а також лікарські засоби та медичні вироби, що необхідні при лікуванні коронавірусної хвороби. Так, наприклад, за лікування важкого випадку COVID-19 держава сплачує від 45 тисяч грн.

Нагадаємо, Степанов хоче залишитися міністром у випадку обрання до Одеської облради.

коронавірус Одеса карантин МОЗ лікарні
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