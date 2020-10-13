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13 жовтня 2020, 17:35 20

Кількість учасників масових заходів буде обмежена - Шмигаль

13 жовтня 2020, 17:35 20
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У "зеленій зоні" на масових заходах зможуть перебувати не більше 50 осіб
У "зеленій зоні" на масових заходах зможуть перебувати не більше 50 осіб
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Кабінет міністрів України вирішив обмежити кількість учасників масових заходів в Україні, оскільки після їхнього проведення у регіонах зростає кількість хворих COVID-19.

Про це під час засідання Уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

Ми пропонуємо такі нововведення в моделі адаптивного карантину. Міняємо правила за кількістю людей у масових зборах. Наші розрахунки показують, що після проведення концертів з масовим скупченням людей в регіонах кількість хворих істотно зростала", - сказав він.

За словами глави Уряду, у "зеленій зоні" на масових заходах зможуть перебувати не більше 50 осіб, у "жовтій зоні" - не більше 30 осіб, а в "помаранчевій" - не більше 20 осіб.

При цьому Кабмін дозволив проведення спортивних заходів, в яких беруть участь спортсмени, але без глядачів.

Шмигаль додав, що глядачі зможуть бути присутніми на міжнародних зібраннях, однак лише із дозволу Міністерства охорони здоров'я.

Нагадаємо, в Україні продовжать карантин до кінця року, - Шмигаль.

Україна карантин митинг Кабмін Обмеження
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