Кількість учасників масових заходів буде обмежена - Шмигаль

У "зеленій зоні" на масових заходах зможуть перебувати не більше 50 осіб

У "зеленій зоні" на масових заходах зможуть перебувати не більше 50 осіб

Кабінет міністрів України вирішив обмежити кількість учасників масових заходів в Україні, оскільки після їхнього проведення у регіонах зростає кількість хворих COVID-19.

Про це під час засідання Уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

Ми пропонуємо такі нововведення в моделі адаптивного карантину. Міняємо правила за кількістю людей у масових зборах. Наші розрахунки показують, що після проведення концертів з масовим скупченням людей в регіонах кількість хворих істотно зростала", - сказав він.

За словами глави Уряду, у "зеленій зоні" на масових заходах зможуть перебувати не більше 50 осіб, у "жовтій зоні" - не більше 30 осіб, а в "помаранчевій" - не більше 20 осіб.

При цьому Кабмін дозволив проведення спортивних заходів, в яких беруть участь спортсмени, але без глядачів.

Шмигаль додав, що глядачі зможуть бути присутніми на міжнародних зібраннях, однак лише із дозволу Міністерства охорони здоров'я.



Нагадаємо, в Україні продовжать карантин до кінця року, - Шмигаль.