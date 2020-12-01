В окупованому Донецьку пройдуть новорічні гуляння попри спалах коронавірусу

Вранці 1 грудня на площі Леніна у місті почали встановлювати новорічну ялинку

Вранці 1 грудня на площі Леніна у місті почали встановлювати новорічну ялинку

Фото: Новости Донбасса

У новорічну ніч на площі Леніна в центрі окупованого Донецька організують масові гуляння для жителів міста – розважальну програму готують попри коронавірус.

Про це повідомили "Новости Донбасса" з посиланням на так званого голову міської "адміністрації" Донецька Олексія Кулемзіна, пише RegioNews.

Вранці 1 грудня на площі Леніна почали встановлювати новорічну ялинку. Її урочисте відкриття відбудеться 25 грудня.

Після цього, за словами Кулемзіна, організують гуляння для дітей, які приїдуть з прифронтових районів і загалом з усіх районів Донецька.

Він також повідомив, що святкові ялинки встановлять у кожному районі міста.

Чи будуть під час масових гулянь діяти карантинні обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу, Кулемзін не уточнив.

Раніше стало відомо, коли уряд ухвалюватиме рішення щодо введення локдауну.