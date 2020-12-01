12:08  01 грудня
Керівник лікарні, де померли пацієнти на ШВЛ, пішов на лікарняний
11:49  01 грудня
У ЦВК повідомили, коли відбудуться повторні вибори мера Конотопа
18:31  01 грудня
Бойовики провокували наших бійців обстрілом
UA | RU
UA | RU
01 грудня 2020, 15:01 6

В окупованому Донецьку пройдуть новорічні гуляння попри спалах коронавірусу

01 грудня 2020, 15:01 6
Читайте также на русском языке
Вранці 1 грудня на площі Леніна у місті почали встановлювати новорічну ялинку
Вранці 1 грудня на площі Леніна у місті почали встановлювати новорічну ялинку
Фото: Новости Донбасса
Читайте также
на русском языке

У новорічну ніч на площі Леніна в центрі окупованого Донецька організують масові гуляння для жителів міста – розважальну програму готують попри коронавірус.

Про це повідомили "Новости Донбасса" з посиланням на так званого голову міської "адміністрації" Донецька Олексія Кулемзіна, пише RegioNews.

Вранці 1 грудня на площі Леніна почали встановлювати новорічну ялинку. Її урочисте відкриття відбудеться 25 грудня.

Після цього, за словами Кулемзіна, організують гуляння для дітей, які приїдуть з прифронтових районів і загалом з усіх районів Донецька.

Він також повідомив, що святкові ялинки встановлять у кожному районі міста.

Чи будуть під час масових гулянь діяти карантинні обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу, Кулемзін не уточнив.

Раніше стало відомо, коли уряд ухвалюватиме рішення щодо введення локдауну.

коронавірус Україна карантин окупація Донецьк
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
Всі відео »
Миколаєв після виборів: як і з ким Сєнкевичу знову доведеться домовлятись вже у новій міськраді
"Велике будівництво" на Волині: як Коломойський з Палицею і Єрмак з Тимошенком поділять програму Зеленського
Всі публікації »
Віктор Таран
Єгор Соболєв
Кирило Сазонов
Всі блоги »