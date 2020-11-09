Зеленський захворів на коронавірус

Він почувається добре

Він почувається добре

Офіс президента

Президент Володимир Зеленський повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус.

Про це він написав у Telegram, передає RegioNews.

Немає у світі щасливчиків, для кого б COVID-19 не становив загрози. Попри усі карантинні заходи, я теж отримав + результат. В мене 37,5, а всім бажаю 36,6!" - повідомив президент

Він зазначив, що почувається добре.

Обіцяю ізолюватися і продовжую працювати. Більшість долає COVID-19. І я теж це пройду. Все буде добре!" - наголосив він.

Нагадаємо, нещодавно у двох заступників керівника Офісу президента Андрія Єрмака виявили коронавірусну інфекцію.