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09 листопада 2020, 17:17 36

Зеленський захворів на коронавірус

09 листопада 2020, 17:17 36
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Він почувається добре
Він почувається добре
Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус.

Про це він написав у Telegram, передає RegioNews.

Немає у світі щасливчиків, для кого б COVID-19 не становив загрози. Попри усі карантинні заходи, я теж отримав + результат. В мене 37,5, а всім бажаю 36,6!" - повідомив президент

Він зазначив, що почувається добре.

Обіцяю ізолюватися і продовжую працювати. Більшість долає COVID-19. І я теж це пройду. Все буде добре!" - наголосив він.

Нагадаємо, нещодавно у двох заступників керівника Офісу президента Андрія Єрмака виявили коронавірусну інфекцію.

президент
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