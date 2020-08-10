Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано більше тисячі нових випадків
В Україні за минулу добу підтверджено 1008 нових випадків коронавірусної хвороби. З початку епідемії COVID-19 виявили у 81 957 осіб, з них 44 359 одужали, летальних випадків - 1922.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
За минулу добу захворіло COVID-19 1008 осіб, з них 65 дітей, а також 42 медичних працівника. Були госпіталізовані 202 людини, зафіксовано 25 летальних випадків, при цьому одужали 387 пацієнтів", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Найбільше нових випадків за добу виявили у Львівській області – 140, в Івано-Франківській області – 121, у Харківській області – 117, в Чернівецькій області – 108, у Рівненській області – 83 та в Києві – 66.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 2985 випадків;
- Волинська область — 4327 випадків;
- Дніпропетровська область — 1571 випадок;
- Донецька область — 976 випадків;
- Житомирська область — 2154 випадик;
- Закарпатська область — 5809 випадків;
- Запорізька область — 953 випадки;
- Івано-Франківська область — 5797 випадків;
- Кіровоградська область — 724 випадки;
- м. Київ — 9564 випадки;
- Київська область — 4797 випадків;
- Львівська область — 10981 випадок;
- Луганська область — 155 випадків;
- Миколаївська область — 716 випадків;
- Одеська область — 4230 випадків;
- Полтавська область — 497 випадків;
- Рівненська область — 6923 випадки;
- Сумська область — 699 випадків;
- Тернопільська область — 3324 випадки;
- Харківська область — 4901 випадок;
- Херсонська область — 269 випадків;
- Хмельницька область — 1368 випадків;
- Чернівецька область — 6777 випадків;
- Черкаська область — 1036 випадків;
- Чернігівська область — 1024 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 9 серпня в Україні зафіксовано ще майже 1200 випадків коронавірусу.
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