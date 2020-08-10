Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано більше тисячі нових випадків

За минулу добу 25 хворих померли, одужали 387 осіб

За минулу добу 25 хворих померли, одужали 387 осіб

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В Україні за минулу добу підтверджено 1008 нових випадків коронавірусної хвороби. З початку епідемії COVID-19 виявили у 81 957 осіб, з них 44 359 одужали, летальних випадків - 1922.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За минулу добу захворіло COVID-19 1008 осіб, з них 65 дітей, а також 42 медичних працівника. Були госпіталізовані 202 людини, зафіксовано 25 летальних випадків, при цьому одужали 387 пацієнтів", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільше нових випадків за добу виявили у Львівській області – 140, в Івано-Франківській області – 121, у Харківській області – 117, в Чернівецькій області – 108, у Рівненській області – 83 та в Києві – 66.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 2985 випадків;

Волинська область — 4327 випадків;

Дніпропетровська область — 1571 випадок;

Донецька область — 976 випадків;

Житомирська область — 2154 випадик;

Закарпатська область — 5809 випадків;

Запорізька область — 953 випадки;

Івано-Франківська область — 5797 випадків;

Кіровоградська область — 724 випадки;

м. Київ — 9564 випадки;

Київська область — 4797 випадків;

Львівська область — 10981 випадок;

Луганська область — 155 випадків;

Миколаївська область — 716 випадків;

Одеська область — 4230 випадків;

Полтавська область — 497 випадків;

Рівненська область — 6923 випадки;

Сумська область — 699 випадків;

Тернопільська область — 3324 випадки;

Харківська область — 4901 випадок;

Херсонська область — 269 випадків;

Хмельницька область — 1368 випадків;

Чернівецька область — 6777 випадків;

Черкаська область — 1036 випадків;

Чернігівська область — 1024 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 9 серпня в Україні зафіксовано ще майже 1200 випадків коронавірусу.

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