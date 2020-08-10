09:46  10 серпня
Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано більше тисячі нових випадків
12:14  10 серпня
Карантин для приїжджих людей з ОРДЛО збережуть - Шмигаль
08:16  10 серпня
Перемир'я на Донбасі: бойовики знову порушили домовленості
UA | RU
UA | RU
10 серпня 2020, 09:46 7

Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано більше тисячі нових випадків

10 серпня 2020, 09:46 7
Читайте также на русском языке
За минулу добу 25 хворих померли, одужали 387 осіб
За минулу добу 25 хворих померли, одужали 387 осіб
pixabay.com
Читайте также
на русском языке

В Україні за минулу добу підтверджено 1008 нових випадків коронавірусної хвороби. З початку епідемії COVID-19 виявили у 81 957 осіб, з них 44 359 одужали, летальних випадків - 1922.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За минулу добу захворіло COVID-19 1008 осіб, з них 65 дітей, а також 42 медичних працівника. Були госпіталізовані 202 людини, зафіксовано 25 летальних випадків, при цьому одужали 387 пацієнтів", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільше нових випадків за добу виявили у Львівській області – 140, в Івано-Франківській області – 121, у Харківській області – 117, в Чернівецькій області – 108, у Рівненській області – 83 та в Києві – 66.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 2985 випадків;
  • Волинська область — 4327 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1571 випадок;
  • Донецька область — 976 випадків;
  • Житомирська область — 2154 випадик;
  • Закарпатська область — 5809 випадків;
  • Запорізька область — 953 випадки;
  • Івано-Франківська область — 5797 випадків;
  • Кіровоградська область — 724 випадки;
  • м. Київ — 9564 випадки;
  • Київська область — 4797 випадків;
  • Львівська область — 10981 випадок;
  • Луганська область — 155 випадків;
  • Миколаївська область — 716 випадків;
  • Одеська область — 4230 випадків;
  • Полтавська область — 497 випадків;
  • Рівненська область — 6923 випадки;
  • Сумська область — 699 випадків;
  • Тернопільська область — 3324 випадки;
  • Харківська область — 4901 випадок;
  • Херсонська область — 269 випадків;
  • Хмельницька область — 1368 випадків;
  • Чернівецька область — 6777 випадків;
  • Черкаська область — 1036 випадків;
  • Чернігівська область — 1024 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 9 серпня в Україні зафіксовано ще майже 1200 випадків коронавірусу.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

коронавірус Україна карантин хвороба інфекції
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
"За майбутнє": у Полтаві Коломойський "варить каву" з Мамаєм та УКРОПом
Депутати та латифундисти: кому належать автовокзали Київщини
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »