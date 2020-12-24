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24 грудня 2020, 14:59 27

Влада не планує скасовувати локдаун у січні, - Степанов

24 грудня 2020, 14:59 27
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Локдаун буде введено з 8 по 24 січня включно
Локдаун буде введено з 8 по 24 січня включно
Фото: МОЗ
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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що жорсткий карантин в Україні буде діяти в призначені терміни - з 8 до 24 січня. Передумов для його перенесення на цей час немає.

Про це Степанов заявив в інтерв'ю журналістам, пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

"Ми не вважаємо це за потрібне (перенесення жорсткого карантину на більш пізні дати, - ред.). З січня у нас починається зростання кількості хворих на грип, нам необхідно зайти в лютий з мінімальною кількістю хворих. Тому ні про які перенесення жорсткого карантину в січні ми навіть не готові думати", - заявив він.

Нагадаємо, що посилення карантину з 8 січня намагаються оскаржити через суд.

МОЗ
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