Влада не планує скасовувати локдаун у січні, - Степанов

Про це Степанов заявив в інтерв'ю журналістам, пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

"Ми не вважаємо це за потрібне (перенесення жорсткого карантину на більш пізні дати, - ред.). З січня у нас починається зростання кількості хворих на грип, нам необхідно зайти в лютий з мінімальною кількістю хворих. Тому ні про які перенесення жорсткого карантину в січні ми навіть не готові думати", - заявив він.