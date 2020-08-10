Кабмін посилює заходи контролю за дотриманням карантину - Шмигаль

Уряд змінює стратегію боротьби з COVID-19

Уряд змінює стратегію боротьби з COVID-19

Фото: Кабмін

У зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації Кабінет Міністрів посилює заходи контролю за дотриманням карантину та запроваджує щоденну роботу Держкомісії з питань ТЕБ ​​і НС.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, під час позачергового засідання Комісії обговорювалися питання зміни стратегії боротьби з COVID-19, збільшення кількості тестувань населення, посилення контролю за дотриманням умов самоізоляції і відстеження можливих контактів.

Він зазначив, що до середини вересня кількість щоденних ПЛР-тестів має збільшитися до 30 тисяч, а осіб, яких перевірили на наявність вірусу, поділять на категорії.

Нам потрібно обов’язково окремо маркувати тести представників Нацполіції, лікарів, учителів та деяких інших категорій працівників. Так ми зможемо отримати більш детальну статистику та розуміння, в яких категоріях хвороба поширюється швидше", - зазначив Шмигаль.

За результатами засідання глава Уряду доручив:

опрацювати механізм відряджень епідеміологів до лабораторних центрів МОЗ для проведення епідемічних розслідувань;

керівникам ОДА і МОЗу активізувати роботу щодо збільшення кількості ліжкомісць у лікарнях другої хвилі;

Нацполіції - щоденно надавати звітність про проведені перевірки щодо дотримання карантину;

міністерству цифрової трансформації щоденно надавати інформацію про кількість встановлень застосунку "Дій вдома".

Нагадаємо, карантин для приїжджих людей з ОРДЛО збережуть, оскільки в Україні не знають, яка ситуація з коронавірусом в окупованих районах.