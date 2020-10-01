В Україні антирекорди з COVID-19 будуть фіксувати до березня — Рубан

Кількість випадків за добу може сягати до 7 тисяч

Кількість випадків за добу може сягати до 7 тисяч

Фото: flickr

Щоденні антирекорди із захворюваності COVID-19 в Україні будуть фіксувати до березня наступного року.

Про це агентству РБК-Україна розповів голова Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан, передає RegioNews.

За його словами, добова динаміка буде коливатися від 5 до 7 тисяч нових випадків.

Щодня ми будемо реєструвати антирекорди до березня місяця. Середній епідеміологічний період буде коливатися від 5 до 7 тисяч випадків на добу. І ця ситуація повністю відповідає природним властивостям даного збудника", - сказав Рубан.

Він також додав, що нинішній ріст кількості хворих пов'язаний із сезонними гострими респіраторними захворюваннями.

Чиновник висловив сумнів у тому, що в ході другої хвилі захворюваність може досягти в Україні показника 9 тисяч нових випадків на добу.

Нагадаємо, в Україні за добу, 30 вересня, COVID-19 діагностували 4069 людям, зафіксовано 64 летальних випадки, 2083 пацієнта одужали.

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