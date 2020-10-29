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COVID-19 в Україні: за добу зафіксували 7 342 нових випадків
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29 жовтня 2020, 09:51 1

COVID-19 в Україні: за добу зафіксували 7 342 нових випадків

29 жовтня 2020, 09:51 1
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З початку пандемії в країні заразилися вже 370 417 осіб
З початку пандемії в країні заразилися вже 370 417 осіб
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за минулу добу, 28 жовтня, COVID-19 діагностували у 7 342 осіб, зафіксовано 113 летальних випадків, 2990 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За минулу добу на COVID-19 захворіло 7 342 особи. Із них 287 дітей, а також 363 медичних працівники. Було госпіталізовано 976 людей", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільше нових випадків зараження за добу виявили у Харківській - 575, Хмельницькій - 478, Одеській - 416 та у Львівській - 404 областях.

У Києві за добу коронавірус діагностували у 577 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 370 417 осіб, з них 151 632 одужали, летальних випадків - 6868.

Нагадаємо, 27 жовтня в Україні COVID-19 виявили у 7474 осіб, померли від ускладнень 165 хворих.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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